عرضت الإعلامية أسماء مصطفى، خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر فضائية “extra news”، أبرز عناصر قوة فيلم “إبدع انطلق”، الذي عُرض خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث للشباب، في مدينة الإسماعيلية، يوم أمس الثلاثاء، والذي حقق صدىً واسع بين الناس، محللة أسباب نجاحه.

قالت “مصطفى” خلال الحلقة إنه يجب الوقوف على أهمية ذلك النوع من الفن كونه توثيقًا تاريخيًا لمحتوى مؤتمرات الشباب التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفيما يلي أبرز النقاط التي رصدتها:

1-تأكيد الفيلم منذ اللقطات الأولى فيه على إنجاز كافة الأنشطة التي اهتم بها الرئيس على أرض الواقع، من خلال لقطات طبيعية، دون الحاجة لأية مشاهد تخيلية أو تمثيلية، مستعيدًا بإعلان “السيسي”، لعام 2016 عامًا للشباب، والذي انطلق في الشهور الأخيرة منه بالفعل المؤتمر الأول للشباب في شرم الشيخ، والتي استمرت للثالث الذي عُرض الفيلم خلاله أمس.

2-الاستعانة بوجوه فنية ورياضية وإعلامية يحبها الشباب المصري بالفعل، كأحمد حلمي، وحازم إمام، وإسعاد يونس، وفريدة الشوباشي، ورامي رضوان وأحمد فايق.

3-المجهود الكبير الذي بذله فريق عمل الفيلم، في جمع عبارات بالصوت والصورة، لإظهار عدد وتنوع المشاركين في المؤتمرات الثلاثة، وإيجابية الحوارات التي دارت خلالها، ما يدفع المهتمين للرجوع للفيديوهات القديمة لإكمالها.

4-تذكير الفيلم لموقف الرئيس مع الشاب الأسواني الذي اشتكى من تلوث أحد المصانع، ليؤكد على أهمية تلك المؤتمرات التي فتحت قنوات حوار مباشرة مع الرئيس، ويسرت سبل إيصال مشاكلهم وصوتهم له، وكذلك إسقاط الضوء على تشكيل لجنة لدراسة العفو عن الشباب المحبوسين وهي أبرز نتائج المؤتمر الأول.

5-نهاية الفيلم التي تضمنت كلمات معبرة ومؤثرة من نجوم الفيلم الشباب، التي أكدت أن المؤتمر ليس فقط موجهًا لـ1200 شاب من المشاركين في المؤتمر، بل لكافة شباب مصر.