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بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب بالإسماعيلية
السيسي في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية ‎

بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 08:17 م
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  انطلقت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء.

ونقدم لكم بثاً مباشراً لهذه الفعاليا نقلا عن فضائية “إكسترا نيوز”.



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