قال محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، إنه سيتم تطبيق تجربة “وظيفتك جنب بيتك” بالمحافظة ، موضحا أنه سيتم البدء بـ 10 نماذج مصانع بالقرى لصناعة الملابس، لتشغيل من 150 إلى 200 فرد في المشروع الواحد، واستغلال المساحات الغير مستغلة لإقامة هذه المشروعات، ضمن مشروع “وظيفتك جنب بيتك” مع تقديم الدعم الكافي لتسويق منتجات هذه المصانع.

وأوضح المحافظ - خلال رئاسته مجلس تنفيذي المحافظة، اليوم الأربعاء ، أنه تم الحصول على 3 ملايين جنيه من وزارة البيئة لإصلاح وصيانة معدات النظافة، كما كلف بإقامة معرض “أهلا رمضان” بالتعاون مع القوات المسلحة والغرفة التجارية، مع إقامة معرض دائم بغرب المدينة، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والأسماك بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

كما وافق المجلس، على إطلاق اسم الشهيد “محمد رمضان محمد حسن العزبي على معهد الفتيات ببرج البرلس ، وإطلاق اسم الشهيد احمد صلاح الدين مالك الدشاش على مدرسة قلين الثانوية بنين الجديدة وكذلك الشارع المطل علية منزل الشهيد.