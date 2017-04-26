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وزير شئون مجلس النواب ينفي خفض سن تقاعد القضاة
المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات

وزير شئون مجلس النواب ينفي خفض سن تقاعد القضاة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 08:12 م

نفى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، صدور أية موافقة من جانب مجلس النواب على خفض سن التقاعد للقضاة.

وأوضح مروان - في بيان وزعته وزارة شئون مجلس النواب اليوم /الأربعاء/ أن الأنباء التي تحدثت حول خفض سن تقاعد القضاة شائعة لا أساس لها من الصحة.

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