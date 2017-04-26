يستضيف الإعلامي مالك مكتبي، في الجزء الثاني من سلسلة “أحلى يوم بحياتي”، الطفلة المصرية فيروز في السابعة و45 دقيقة، من مساء اليوم الأربعاء، على فضائيتي “LBCI” و“LDC”.

تقدم الطفلة الموهوبة مجموعة من الأغاني لمجموعة من مطربي الوطن العربي على رأسهم الفنانة اللبنانية فيروز والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، والفنانة المعتزلة شادية، وسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني.

كان “مكتبي” عرض أول حلقات سلسلة “أحلى يوم بحياتي”، يوم الأربعاء الماضي 19 إبريل الجاري، مستضيفًا عدد من أطفال الوطن العربي الموهوبين، والذين غنوا مجموعة من الأغاني العربية القديمة.

وأشار الإعلامي اللبناني، أن حلقته مع فيروز المصرية ستكون عبارة عن حديث من القلب “ع اللبناني وبالمصري”، على حد تعبيره، بينه وبين الطفلة الموهوبة، التي ترسل رسالة مؤثرة لأطفال مصر ولبنان والوطن العربي كله.

يذاع “أحلى يوم بحياتي” يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار المسائيّة في تمام الساعة 20.45 بتوقيت بيروت على قناتي “LBCI” و“LDC”.