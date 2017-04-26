"فيروز" موهبة مصرية تتألق في لبنانالأربعاء، 26 ابريل 2017 08:14 م
يستضيف الإعلامي مالك مكتبي، في الجزء الثاني من سلسلة “أحلى يوم بحياتي”، الطفلة المصرية فيروز في السابعة و45 دقيقة، من مساء اليوم الأربعاء، على فضائيتي “LBCI” و“LDC”.
تقدم الطفلة الموهوبة مجموعة من الأغاني لمجموعة من مطربي الوطن العربي على رأسهم الفنانة اللبنانية فيروز والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، والفنانة المعتزلة شادية، وسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني.
كان “مكتبي” عرض أول حلقات سلسلة “أحلى يوم بحياتي”، يوم الأربعاء الماضي 19 إبريل الجاري، مستضيفًا عدد من أطفال الوطن العربي الموهوبين، والذين غنوا مجموعة من الأغاني العربية القديمة.
وأشار الإعلامي اللبناني، أن حلقته مع فيروز المصرية ستكون عبارة عن حديث من القلب “ع اللبناني وبالمصري”، على حد تعبيره، بينه وبين الطفلة الموهوبة، التي ترسل رسالة مؤثرة لأطفال مصر ولبنان والوطن العربي كله.
يذاع “أحلى يوم بحياتي” يوم الأربعاء بعد نشرة الأخبار المسائيّة في تمام الساعة 20.45 بتوقيت بيروت على قناتي “LBCI” و“LDC”.
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
تأجيل دعوى حل الجبلاية لـ 14 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل ...Wed, 26 Apr 2017 11:49:28 GMT
-
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1438 هجريا
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. يذكر أن المعهد القومى ...Wed, 26 Apr 2017 08:02:49 GMT
-
إصابة 5 أشخاص في حادث «تصادم» بكفر الشيخ
أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى قبالة قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ على طريق كفر الشيخ - الحامول. ونقلت سيارات الإسعاف ...Wed, 26 Apr 2017 06:58:17 GMT
-
السيسي: إنشاء «نفق» موازي للشهيد أحمد حمدي - محيط
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من مشروع مراكب الصيد الجديدة، بقناة السويس، قبل 30 يونيو 2018. وأكد السيسي، في كلمته خلال مؤتمر ...Wed, 26 Apr 2017 11:24:26 GMT
-
مميش: «مجتمع عمراني» بمحيط قناة السويس
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن الشباب يمثل 60% من تعداد الشعب المصري، ومن حقهم الحصول على فرصة عمل، موضحا أن إنشاء محور تنمية قناة السويس كان ضروريا ...Wed, 26 Apr 2017 11:07:17 GMT
-
الأهلي يطرح مزايدة لملابس فريق الكرة «ماركة A.S.C»
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي طرح مزايدة لملابس فريق الكرة لمدة ثلاث مواسم قادمة بسبب انتهاء التعاقد الحالي مع شركة سبورتا السعودية بنهاية الموسم الجاري. واشترط ...Wed, 26 Apr 2017 09:02:55 GMT
-
بالصور.. مقتل شرطي في إطلاق نار أمام «مترو فيصل»
من جهته، قال مصدر أمني، إن مساعد شرطة “حجاج سيد محمد”، من قوة شرطة النقل والمواصلات، أُصيب بـ3 طاقات نارية، أثناء إنهاء خدمته بالمحطة، وذهابه إلى منزله، ما أسفر عن ...Wed, 26 Apr 2017 08:41:01 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT