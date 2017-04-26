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نائب برلماني: رئيس "النواب" يضرب بالدستور عرض الحائط
النائب هيثم الحريري

نائب برلماني: رئيس "النواب" يضرب بالدستور عرض الحائط

الأربعاء، 26 ابريل 2017 07:40 م

أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس يقهر أعضاء تكتل 25/ 30 ويرفض منحهم الكلمة ضاربا عرض الحائط بالدستور ولائحة البرلمان.

وتسائل خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للتكتل اليوم: لماذا يخافون من منحنا الكلمة، مضيفا: لن نقبل أن نكون معارضة كرتونية.

وتابع: من غير المعقول أن نرى تأميما للصحافة والإعلام وصداما مع الأزهر والسلطة القضائية.

وحول التصعيد بالاستقالة من البرلمان، احتجاجا على إدارة البرلمان، أكد أن كل الحلول واردة.

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