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الأربعاء 26 ابريل 2017 09:09 مساءً
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ضبط مدير مكتب مساحة الزيتون وفني سياحة لتلقيهما رشوة
هيئة الرقابة الادارية ‎

ضبط مدير مكتب مساحة الزيتون وفني سياحة لتلقيهما رشوة

الأربعاء، 26 ابريل 2017 07:36 م

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على “ع.د”، مدير مكتب مساحة الزيتون، و”س.ب” فني مساحة عقب تقاضيهما رشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات الرفع المساحى لعقاره السكنى.

وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.

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