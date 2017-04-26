أعربت فرنسا عن قلقها اليوم /الاربعاء/ حيال تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة، والذي يفيد بتدهور مُقلق في هذا الشأن في العالم.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية-في بيا لها اليوم-” انه في سياق تنتشر فيه الدعاية والشائعات والمعلومات الخاطئة بسرعة، فإن حرية الصحافة باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبات واجب الإعلام يحتل أولوية قصوى أكثر من أي وقت مضى، ما يجعل من حماية الصحفيين على وجه الخصوص أمرًا حتميًا”.

وأضافت:” ان ذلك هو السبب وراء كون الدفاع عن الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير وحرية الصحافة، من أولويات سياستنا الخارجية. ونحن لا نزال نحشد الجهود في سبيل حماية الصحفيين ولا سيما في الأمم المتحدة”.

وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” اصدرت اليوم الاربعاء تقريرها السنوي للعام 2017 و الذي يتضمن تصنيفا لدول العالم حسب حرية الصحافة وأمن العمل الإعلامي. ورأت المنظمة في تقريرها أن حرية الصحافة تواجه تهديدات غير مسبوقة، ووضعها “خطير للغاية” في أكثر من ثلث الدول التي شملها التقرير (72 من أصل 180).

ويطغى على خريطة العالم التي أعدتها المنظمة اللون الأحمر (وضع صعب) والأسود (خطير للغاية).