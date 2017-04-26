> مدبولى:الانتهاء من تنفيذ 212 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى ويجري تنفيذ 288 ألف وحدة أخرى

> انتهاء 14 ألف وحدة بتكلفة 2 مليار جنيه لأهالى المناطق غير الآمنة.. ويجرى تنفيذ 71 ألف وحدة أخرى بتكلفة 12 مليار جنيه

> الانتهاء من 424 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي من يوليو 2014 حتي الآن بتكلفة 28.7 مليار جنيه

> الانتهاء من تنفيذ 47 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بإقليم القناة.. ويجرى تنفيذ 63 مشروعاً أخرى بتكلفة 5.3 مليار جنيه مقابل 47 مشروعاً انتهت فى 10 سنوات سابقة

> 9 مدن جديدة يتم تنفيذها حالياً وهناك تعليمات من الرئيس بالتنمية فى كل ربوع مصر

قدم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً يتضمن إنجازات وزارة الإسكان فى المجالات المختلفة، خلال العامين ونصف العام الماضية، وذلك ضمن مشاركته فى الجلسة الأولى بعنوان “أساس التنمية المستدامة بقطاعي النقل والإسكان وآفاق التنمية بمحور قناة السويس” في مؤتمر الشباب المُنعقد بمدينة الاسماعيلية، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: فى مشروع الإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من تنفيذ 212 ألف وحدة سكنية، ويجري تنفيذ 288 ألف وحدة أخرى، كما تم إضافة 100 ألف وحدة للمشروع سيتم تنفيذها، واستحداث عدة محاور جديدة، منها: محور الإسكان الاجتماعي المتميز، وبه 40 ألف وحدة، بمدن: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – العلمين الجديدة)، ومحور الإسكان الاجتماعي للعاملين بالخارج، وبه حوالي 22 ألف وحدة، بمحافظات: (القاهرة – مطروح – البحر الأحمر – الشرقية – أسوان – الإسماعيلية – الأقصر – أسيوط – قنا – المنيا – قنا – البحيرة – الفيوم)، بجانب محور الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه، وبه 26 ألف وحدة سكنية علي مرحلتين، وتم تسليم أول عقود للإيجار منذ أسبوعين بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى محورى النقابات، وبه 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولي، والتمليك لأصحاب الدخل الشهري حتي 5 آلاف جنيه للأسرة و4 آلاف جنيه للأعزب.

وحول الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الإجتماعي بإقليم قناة السويس، أضاف الوزير: تم تنفيذ 45 ألف وحدة، بمحافظات الإقليم، ويجرى تنفيذ 55 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 15 مليار جنيه.

وبالنسبة لمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، أشار وزير الإسكان إلى أنه يجري تنفيذ 55 ألف وحدة بالمرحلتين الأولي والثانية، ويتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الإسكان، التى تتولى التمويل وتنفيذ المرافق وتنسيق الموقع، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، التى تتولى الإشراف على تنفيذ الوحدات السكنية، ويهدف المشروع لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بأعلى مستوى للتشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، وسنبدأ خلال أيام فى تسليم باكورة الوحدات بالمشروع، مشيراً إلى أن المشروع يحقق جودة الحياة لمالكى الوحدات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه فيما يتعلق بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، فيجرى العمل حاليا فى تطوير 72 منطقة، من إجمالى 351 منطقة غير آمنة، وذلك ابتداء من عام 2014 وحتى الآن، وقد تم تنفيذ 14 ألف وحدة بتكلفة حوالي 2 مليار جنيه، بمناطق: (الأسمرات 1و2 – عشش السودان – الهضبة الصينية – عمارات الإيواء بشبرا الخيمة – عمارات الإيواء بالدقهلية – القابوطي 1و2 – عزبة أبوعوف – السماكين بسوهاج – عزبة الصفيح – كوم الملح – الترعة الضمرانية)، وآخر منطقة تم تسليمها، هى منطقة السماكين بسوهاج، وبها 207 وحدات، كما يجرى تنفيذ 71 ألف وحدة أخرى بتكلفة 12 مليار جنيه، وعرض الوزير للمشروعات التى تم ويتم تنفيذها بمحافظات إقليم قناة السويس، مشيراً إلى أن محافظة بورسعيد مع نهاية العام ستكون خالية من المناطق غير الآمنة.

وبشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من 424 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي من يوليو 2014 حتي الآن، بتكلفة 28.7 مليار جنيه، منها 136 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 2.76 مليون م3/يوم، وبتكلفة 18.4 مليار جنيه، و61 مشروعاً لصرف صحي المدن بطاقة 2.9 مليون م3/يوم، وبتكلفة 5.9 مليار جنيه، و227 مشروعاً لصرف صحى القرى، بتكلفة 4.4 مليار جنيه.

وبشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بإقليم القناة، قال وزير الإسكان: يجرى تنفيذ 63 مشروعاً بتكلفة 5.3 مليار جنيه، (31 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 460 ألف م3/يوم، وبتكلفة 4.1 مليار جنيه، و8 مشروعات لصرف صحي المدن بطاقة 182 ألف م3/يوم، وبتكلفة 700 مليون جنيه، و24 مشروعاً لصرف صحى القري، بتكلفة 502 مليون جنيه)، وتم الانتهاء من تنفيذ 47 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي من يوليو 2014 حتي الآن، بتكلفة 6.3 مليار جنيه (11 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 1090 ألف م3/يوم، بتكلفة 4.7 مليار جنيه، و9 مشروعات لصرف صحي المدن بطاقة 470 ألف م3/يوم، وبتكلفة 1.3 مليار جنيه، و27 مشروعاً لصرف صحي القرى، بطاقة 314 مليون جنيه)، وسبق أن قام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح مشروع صرف صحي القصاصين بالإسماعيلية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 47 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 4.75 مليار جنيه، منها 25 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، و 22 مشروعاً للصرف الصحي، بتكلفة 2.25 مليار جنيه، وذلك خلال 10 سنوات قبل عام 2014، وهو ما يوضح حجم الانجاز الذى تم فى العامين ونصف العام الماضية.

وبالنسبة لمشروعات الطرق والكباري، أضاف الوزير: تم الانتهاء من مشروع طريق القسيمة / الكونتلا / رأس النقب، بطول 150 كم، بتكلفة 150 مليون جنيه، بمحافظة شمال سيناء، ومشروع كوبري عزمي بتكلفة 75 مليون جنيه، ومشروع ازدواج الطريق الموازي لترعة السلام بطول 10 كم، بتكلفة 23 مليون جنيه، بمحافظة بورسعيد، بينما يجرى تنفيذ مشروع المحور التبادلى للطريق الموازي لقناة السويس (محور 30 يونيو)، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وهو طريق حر بطول 95 كم فى اتجاهين كل اتجاه به 3 حارات مرورية للسيارات، وحارتان للشاحنات، يبدأ من كم 5 الطريق الدولى الساحلى حتى كم 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى، ماراً بالتقاطعات الرئيسية الآتية: الطريق الرابط مع نفق جنوب بورسعيد، طريق شادر عزام (ترعة السلام)، وطريق القنطرة / الصالحية، وطريق الفردان / الصالحية، وطريق 36 الحربى، وطريق الإسماعيلية / الزقازيق الزراعى (ترعة الإسماعيلية)، وسكة حديد الإسماعيلية / الزقازيق، وبه 15 كوبرى، بالإضافة إلى 18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة لخدمة المناطق المأهولة بالسكان، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق به 65%، وأعمال الكبارى 80%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ القطاع الجنوبى (من طريق الإسماعيلية الصحراوى إلى تقاطع طريق القنطرة / الصالحية بطول 42 كم)، فى 31 يوليو 2017، والقطاع الشمالى (من تقاطع طريق القنطرة / الصالحية حتى جنوب بورسعيد بطول 53 كم)، فى أكتوبر 2017، فى حالة إزالة عوائق نزع الملكية التى تعترض التنفيذ قبل 30/6/2017.

وبخصوص مشروعات التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها تهدف لإنشاء تجمعات بدوية بالأودية تتوافر لها مقومات التنمية المتكاملة لتحقيق مستوى اقتصادى واجتماعى لائق لأهالى سيناء، وتم الانتهاء من 12 تجمعاً بشمال سيناء، و9 تجمعات بجنوب سيناء، ويشتمل المشروع على الأنشطة التالية: استصلاح أراضى – صوبات زراعية – آبار للزراعة – مزارع سمكية – التغذية بالكهرباء – مزارع أغنام وأبقار – بيوت بدوية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: منذ يوليو 2014 حتي الآن، يجرى إنشاء 9 مدن جديدة، وهى (العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – شرق بورسعيد – الجلالة – الإسماعيلية الجديدة – توشكي – غرب قنا – مدينة ناصر – المنصورة الجديدة)، وقد تم الإعلان مؤخرا عن طرح بيع 500 قطعة أرض سكنية مميزة بمدينتى غرب قنا، و”ناصر” بغرب أسيوط، وتم سحب 2223 كراسة شروط حتى الآن.

وبالنسبة لمشروعات التنمية العمرانية، فى مدينة توشكى الجديدة، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من (612 وحدة بالإسكان المتوسط – 612 وحدة بالإسكان الاجتماعى – مسجد – وحدة صحية – مركز تجارى – مدرسة – مأخذ مياه – محطة مياه – محطة معالجة)، ومدينة العلمين الجديدة، يتم بها تنفيذ (مشروع تحويل الطريق الدولي الساحلي بطول 38 كم، وأعمال تمهيد الطرق، والممشى السياحي والمرافق والطرق بالمنطقة الشاطئية، والشواطىء ستكون مفتوحة بها للمواطنين، وستكون مدينة للسكن طوال العام، وليست للمصيف فقط، إضافة إلى 2000 وحدة بالإسكان الاجتماعي المتميز يتم تنفيذها بها حالياً، وكذا أعمال البنية الأساسية لمنطقة الإسكان الاجتماعي ومنطقة أ)، أما العاصمة الإدارية الجديدة، فأكد أنه يتم حالياً تنفيذ (25416 وحدة سكنية وتجارية بالحي الثالث، وكذا خطوط مياه الإنشاءات، وأعمال العدايات والأنفاق بمحور الشيخ محمد بن زايد الشمالي، وأعمال المرافق بمنطقة الوزارات، إضافة إلى أعمال محطة كهرباء منطقة الماسة، وأعمال المحطة الكومباكت)، مشيراً إلى أن هناك تعليمات من الرئيس بالتنمية فى كل ربوع مصر، ولذا سيتم قريباً البدء فى تنمية مدينة المنصورة الجديدة، والتى تمتد بواجهة نحو 20 كم على البحر، فى موقع متميز جدا، وعرض الوزير المخطط العام للمدينة.