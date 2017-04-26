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"ترامب" يهنئ زوجته ميلانيا بعيد ميلادها الأول فى البيت الأبيض
البيت الابيض ينشر اول صورة رسمية لميلانيا ترامب

"ترامب" يهنئ زوجته ميلانيا بعيد ميلادها الأول فى البيت الأبيض

الأربعاء، 26 ابريل 2017 07:31 م

حرص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على تهنئة زوجته ميلانيا، البالغة من العمر 47 عاما، بعيد ميلادها الموافق 26 أبريل، وهو الأول لها داخل البيت الأبيض.

ونشر “ترامب”، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”،  صورة لزوجته ميلانيا من يوم الاحتفال بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، فى العشرين من يناير الماضى، معلقا عليها بالقول: “عيد ميلاد سعيد ميلانيا”.

وفى السياق ذاته، هنأ مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، السيدة الأولى بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمى على موقع “تويتر”، قائلاً: “عيد ميلاد سعيد، أمتنا محظوظة بأن تكون تلك المرأة المزهلة بمثابة السيدة الأولى”.

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