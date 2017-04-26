انسحب النائب “عبد الرحيم علي” من الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إعلان الدكتور على عبدالعال، موافقة المجلس على تعديلات قانون السلطة القضائية.

وقال “على” فى تصريحات صحفية، عقب انسحابه من الجلسة، إن طريقة التصويت على التعديلات لم تتم بالصورة القانونية، موضحًا أن رئيس المجلس دعا الأعضاء للتصويت وقوفًا، مشيرًا إلى أن عدد الواقفين أقل بكثير من النسبة القانونية التى حددها الدستور، وهي موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وطالب “علي” بضرورة إعادة التصويت على مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية إلكترونيا حتى يطمئن جميع النواب لصحة التصويت، واصفا الموافقة على القانون بأنها بمثابة تخريب للبلد، لأنه سيحدث صدام بين السلطة التشريعية والقضاء.

وتابع “لم يقف أحد للتصويت على القانون والجميع رأى أن نسبة المصوتين لم تصل إلى الحد القانوني”.