وقَّعت حكومة السودان مع الأمم المتحدة ،اليوم الأربعاء بالخرطوم، على وثيقة إطار عمل المساعدات التنموية للمنظمة الدولية للأعوام 2018 - 2021 وهو الإطار التخطيطي للتعاون التنموي لها في السودان خلال تلك الفترة، بحجم تمويل بلغ 1.4 مليار دولار .

ووقع عن حكومة السودان وزير التعاون الدولي عثمان فضل واش، وعن الأمم المتحدة منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون التنموية والإنسانية، مارتا رويدس .

وأشاد وزير التعاون الدولي السوداني، في كلمته خلال حفل التوقيع، بالتعاون بين السودان والأمم المتحدة ،مساهمتها في دعم التنمية في بلاده، معربا عن تقديره للشركاء في إكمال هذا العمل المقدر .

وأشار إلى أن إطار المساعدات التنموية ركز على الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج، مبرزا الدور المهم للقطاع الخاص في هذا الصدد ، لافتا إلى أن هذا الإطار يساعد في تضمين التحديات التي تواجه قضايا التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي بالسودان، بما يشمل قضايا النزوح ومعالجة آثاره، كالهجرة واللجوء وتبعات ذلك على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها، قالت مارتا رويدس، إن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية يمثل فرصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السودان، و دعمها بشكل وثيق مع الطموحات الأساسية لخطط التنمية الوطنية.

يذكر أن 20 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، ستساهم في تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية ، وهو الثالث في السودان، ويركز الإطار على مجالات التنمية الاقتصادية ،والحد من الفقر، والبيئة، والقدرة على مواجهة تغير المناخ ، وإدارة مخاطر الكوارث والخدمات الاجتماعية وتنمية القدرات المؤسسية.