"التصديري للصناعات الغذائية":3.1 مليارات دولار صادرات مستهدفة بنهاية العامالأربعاء، 26 ابريل 2017 07:30 م
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادراته خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لتبلغ 410 ملايين دولار مقارنة 403 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 7 %.
وأشارت منار نصر، المدير التنفيذي للمجلس في تصريحات لها اليوم الأربعاء، إلى أن صادرات أهم سلع الصناعات الغذائية المصرية خلال شهري يناير، وفبراير تمثلت في مركزات لصناعة الكولا، أجبان ومنتجات ألبان، خضر مجمدة، سكر، زيتون مخلل ومصنع، شيكولاته، محضرات غذائية متنوعة.
كما شملت منتجات مطاحن، شحوم ودهون، بذور وأثمار زيتية، عصائر، زيوت عدى زيت الزيتون، حضرات أساسها الحبوب، فواكه مجففة، ومحضرات خضر.
وأضافت نصر أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية في قائمة الدول العربية، وارتفعت صادرات القطاع لها خلال شهرين لتبلغ 54 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في نفس الفترة من 2016 يليها السودان وليبيا.
وأوضحت نصر أن الولايات المتحدة الأمريكية من أهم الدول المستوردة يليها إيطاليا، وألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي.
ونوهت نصر إلى أن كينيا تأتي في مقدمة الدول الأفريقية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية وبلغت صادرات القطاع لها خلال يناير وفبراير الماضيين 9 ملايين دولار مقارنة 8 ملايين دولار في نفس الفترة 2016، يليها مدغشقر والتي ارتفعت لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل 5 ملايين دولار في 2016، كما زادت صادرات المجلس إلى ساحل العاج لتبلغ بنهاية فبراير 4 ملايين دولار مقارنة 3 ملايين دولار بنهاية فبراير 2016.
ويستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيادة صادرته لتبلغ 3.1 مليارات دولار بنهاية العام الحالي مقارنة 2.7 مليار دولار في 2016.
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