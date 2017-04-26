القاهرة.. ينطلق “مؤتمر الأزهر العالمي للسلام”، تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم.

القاهرة.. تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن تعامل الشركات الحكومية المصرية مع الشركات الأجنبية بخصوص إنتاج المواسير وخطوط أنابيب البترول، رغم توافر البديل المحلي وبنفس الجودة، حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة.

القاهرة.. تنطلق فعاليات المؤتمر التمهيدي لمعرض عقارات مصر، وهو أول معرض عقاري مصري دولي متنقل يضم أبرز شركات التطوير العقاري المصرية، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من العقارات الفاخرة للعملاء المصريين المغتربين والمستثمرين الأجانب.

القاهرة.. تحتفل مصر باليوم العربي للشمول المالي، بمشاركة واسعة من البنوك العاملة في مصر، حيث تم تحديد هذا اليوم من قبل مجلس محافظي البنوك المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية، ويؤكد ترسيخ مبدأ الشمول المالي الذي يعني توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك والجهاز المصرفي والمالي.

القاهرة.. تنطلق المرحلة الأولى للدورة الخامسة من مهرجان الموسيقى المعاصرة، تحت رعاية قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وبالتعاون مع ودعم من معهد جوته بالقاهرة.

القاهرة.. يعقد المجلس الأعلى الثقافة ندوة بعنوان “دور المتاحف في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية المجتمع المحلي”، تنظمها لجنة الآثار، بمتحف قصر المنيل.

القاهرة.. يقدم فريق كورال مركز إبداع قصر الأمير طاز، بقيادة هبه رمضان، احتفالية فنية، تتضمن عرضا للسير الذاتية لحياة الراحلين الموسيقار سيد مكاوي، والشاعر صلاح جاهين، والخال الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وتعريف الأجيال الجديدة التي لم تعش عصر هؤلاء العمالقة بأعمالهم، ومشوار إبداعهم.

القاهرة.. تنظم نقابة الصحفيين حفلا لتكريم أكبر أعضاء النقابة سنا الكاتب الصحفي وديع فلسطين، بمناسبة صدور كتاب “وديع فلسطين.. حارس بوابة الكبار الأخير” للصحفية والكاتبة ولاء عبد الله أبو ستيت، وذلك في السادسة مساء، بقاعة طه حسين في النقابة.

القاهرة.. تنظم الجامعة البريطانية فعاليات منتدى البحث العلمي الثالث للجامعة للإنجازات والابتكارات العلمية، للدارسين وأعضاء هيئات التدريس الحاصلين علي جوائز عالمية، وجوائز دولة تشجيعية وتقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، بحضور كوكبة من علماء مصر، ورجال الفكر والإعلام.

الإسكندرية.. تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلًا فنيًا بعنوان “ليلة فيروزية”، في تمام الثامنة مساء، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، تحت رعاية رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم.

القاهرة.. يقيم مركز الربع الثقافي حفل إنشاد ومدح ديني مع المنشد عمرو خطاب، في تمام السابعة مساء، ويتضمن الحفل تقديم مجموعة من المديح والإنشاد الديني في حب المصطفى (عليه الصلاة والسلام).

الطور.. تنطلق قافلة من شباب علماء وزارة الأوقاف إلى جنوب سيناء، في إطار العمل على نشر الفكر الوسطي الصحيح وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

الإسكندرية.. يُفتتح معرض نحت وتصوير بعنوان “الكائن الحي” بقاعة الأخوين وانلي بمركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

القاهرة.. تستقبل ساحة روابط للفنون الأدائية العرض المسرحي “على الزيبق”، في تمام السابعة مساء.

القاهرة.. تقيم كلية الإعلام بجامعة القاهرة احتفالية كُبرى، في الحادية عشرة صباحا، برعاية رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، لتكريم سبعة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الكلية المختلفة، وعشرة من الإداريين، وثمانية من العمال، ممن بذلوا جهودًا مميزة في سبيل تقدم الكلية وازدهارها عبر تاريخها الطويل.

القاهرة.. يعقد الاتحاد العام لنساء مصر مؤتمرًا عربيًا حول قوانين الأحوال الشخصية، بمشاركة جامعة القاهرة، ويناقش المؤتمر الإشكاليات القانونية والاجتماعية للطلاق، وما تتضمنه من قضايا الرؤية والحضانة، ويقدم الاتحاد خلال المؤتمر مقترح قانون أعدته لجنته القانونية كبديل للقانون الحالي.

القاهرة.. تقدم فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو عمر فرحات، عددًا من أشهر الابتهالات والأناشيد والأغاني الدينية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك في تمام الثامنة مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

القاهرة.. يناقش مهرجان المسرح العربي في دورته الـ15 موضوع مواجهة الإرهاب والتطرف بالمسرح وبجميع الفنون وبالثقافة بشكل عام، من خلال ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة، في تمام الساعة العاشرة صباحا، تديرها الناقدة الدكتورة سامية حبيب، بحضور رئيس المهرجان الدكتور عمرو دوارة، وعدد من ضيوف المهرجان من المسرحيين المصريين والعرب.

القاهرة.. يستقبل مسرح النهر بساقية الصاوي بالزمالك حفل المولوية المصرية - عامر التوني، في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة.. يقام حفل نجوم مصر مع المايسترو جمال مصطفي، على خشبة مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة.. تقام ندوة بعنوان “توعية للمرأة وكيفية الكشف الذاتي لسرطان الثدي وعنق الرحم”، بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة السادسة مساء.

القاهرة.. يقدم رائد موسيقى الجاز يحيى خليل حفلًا موسيقيًا كبيرًا لعشاق موسيقى الجاز، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء.

القاهرة.. تحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلا، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساء.

السويس.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بتروجيت والنصر للتعدين، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الممتاز، على استاد السويس، في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرا.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي وادي دجلة وسموحة، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الممتاز، على استاد القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساء.

القاهرة.. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي المقاولون العرب وإنبي، ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الممتاز، على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

المنصورة.. ينظم قصر ثقافة ميت الفرماوي بمركز ميت غمر ندوة، في الحادية عشرة صباحا، عن الاحتفال بتحرير سيناء، بمقر القصر.