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الأربعاء 26 ابريل 2017 07:34 مساءً
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"ساركوزي" يصوت لصالح "ماكرون" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
لرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند والرئيس السابق نيكولا ساركوزي

"ساركوزي" يصوت لصالح "ماكرون" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 07:14 م

أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أنه سيصوت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لصالح المرشح المستقل إيمانويل ماكرون، فيما اكتفى مرشح اليسار الراديكالي جون لوك ميلونشون الذي حل في المرتبة الرابعة في الجولة الأولى بالصمت، ولم يدع أنصاره لانتخاب أحد من المرشحين الفائزين بالدورة الأولى.

وقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي - في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء - إنه سيصوت لمرشح الوسط إيمانويل ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في السابع من مايو، وإنه اتخذ هذا القرار لأن البديل سيكون مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، مشددا على أن منح صوته لماكرون لا يعني تبنيه لبرنامجه الانتخابي.

وقد دعت أصوات في الحزب الاشتراكي، جون لوك ميلونشون إلى “إعادة النظر”، فيما قال زعيم الحزب جون كريستوف كامباديليس “عندما نكون من اليسار لا ننحاز وندخل على الفور في المعركة ضد الجبهة الوطنية”.

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