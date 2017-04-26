حصدت مصر والسودان وليبيا وسلطنة عمان، جوائز “أوسكار الإعلام السياحي العربي” التي ينظمها المركز العربي للإعلام السياحي للعام التاسع، وفازت “هيئة السياحة والإنماء بالشارقة بالإمارات” كأفضل هيئة سياحية عربية في نمو السياحة العربية.. حيث شهدت مدينة دبي الإماراتية، تكريم 23 فائزا بجوائز الأوسكار، والتي تعد أكبر جوائز من نوعها على مستوى العالم العربي.

وسلم وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني محمد أبوزيد مصطفى، دروع التكريم للفائزين، في الحفل الذي حضره حشد من صناع السياحة في الوطن العربي، وقيادات هيئات السياحة العربية والعالمية، وممثلون لمنظمة السياحة العالمية، معربا عن سعادته بتكريم الفائزين بالجوائز لدورهم الفعال في تنشيط الحركة السياحية بين الدول العربية.

كما أعلن أبوزيد عن افتتاح المقر الرئيس للاتحاد العربي للإعلام السياحي في العاصمة السودانية الخرطوم، وعبر علاء العلي الرئيس التنفيذي لشركة “نيرفانا” للسياحة عن سعادته البالغة بمشاركته في الحفل، مبينا أهمية الإعلام السياحي ودورة في تنشيط السياحي

أشار عماد وديع المدير التنفيذي لروضة البستان بدبي إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي العربية في تسليط الضوء على ميزات السياحة العربية .

من جانبه، قال الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز أن الحفل يأتي كرسالة شكر لصناع السياحة الذين كانت لهم بصمة واضحة في عالم السياحة العربية خلال العام الماضي، مضيفا أن “عامًا بعد عام، يتألق المركز العربي للإعلام السياحي، وتسمو مكانته، نظرًا لما يقدم من أنشطة وفعاليات وبرامج”، موضحا أن المركز توسع، وبلغ عدد فروعه 14فرعًا في 14 دولةً عربية ، ونظم المركز تسعة مؤتمرات كبرى للسياحة بحضور 360 إعلاميًا عربيًا ، و23 قافلة بمشاركة 530 إعلاميًا عربيًا .

ولفت إلى أن المركز ينظم مؤتمرات وورش عمل خاصة بالإعلام السياحي العربي، بهدف تنشيط السياحة البينية العربية ورفع مكانتها لدى الجميع، وأن ينظم المركز ينظم نقاشات ودراسات علمية خلصت إلى أهمية وجود تخصص الإعلام السياحي في كليات ومعاهد الإعلام بالوطن العربي وقد استجابت بعضها لتصبحت هناك مادة تدرس تحت هذا العنوان، وصدرت العديد من الكتب والمؤلفات التي تتناول هذا التخصص من كل جوانبه العلمية والعملية ، كما أجريت العديد من الدراسات العلمية الجادة حول الإعلام السياحي ومازالت نتائجها وتوصياتها محل اهتمام من دوائر السياحة العربية .

وأشار إلى أن تتويج الفائزين بجوائز الإعلام السياحي جاء بتقدير لجنة تحكيم متخصصة، ثم التصويت الإلكتروني من خلال موقع المركز على شبكة الإنترنت، ليصل التصويت هذا العام قرابة المليون مشارك.

وتقاسم جائزة أفضل كاتب سياحي عربي أحمد بن على السليس من السعودية عصام عبد الرحيم من ليبيا، بينما ذهبت جائزة أفضل كاتبه سياحية عربية إلى حنان محمد من البحرين وتعمل محررة في مجلة السياحي البحرينية .

أما أفضل وكالة أنباء عربية تهتم بالسياحة المحلية والعربية، فهي وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، وأفضل مجلة عربية متخصصة في المجال السياحي هي مجلة السياحي البحرينية، وأفضل لقطة مصورة عن السياحة المحلية أو العربية مناصفة بين المصور العماني عمر بن عبد الله الشعيلي والمصور المصري محمد أمين.

ونال لقب أفضل موقع إلكتروني متخصص في السياحة المحلية والعربية موقع “رد سي” البحر الأحمر موقع محافظة البحر الأحمر المصرية، وأفضل مدونة عربية في السياحة العربية مدونة تحواس” المدونة السياحية الجزائرية “.

وفاز بلقب أفضل برنامج إذاعي عربي عن السياحة المحلية أو العربية “في رحاب المساء” بالإذاعة العمانية، وأفضل برنامج تليفزيوني سياحي عربي لعام 2016برنامج “من القاهرة” شبكة الإعلام العراقية، وفاز بلقب أفضل سناب شات ترويجي عن السياحة المحلية، “سناب الطائف” من السعودية، وتقاسم لقب أفضل حساب سياحي عربي على انستجرام لعام 2016، حساب ايجيبت اون لاين من مصر، وحساب الطخيس لصاحبة الرحال سامي الطخيس من السعودية، وحساب الحميد لصاحبة هشام الحميد من السعودية.

وتوج بلقب أفضل حساب فيس بوك سياحي عربي، حساب وكالة الأنباء السياحية من ليبيا، وأفضل حساب على توتير عن السياحة العربية لعام 2016 زيد العتوم من الأردن.. ونال لقب أفضل فيلم تسجيلي سياحي عربي لعام 2016، “تمزقيدة الفاتنة” لمنتجه المصور محيي الدين إسكندر من الجزائر.

وفاز بلقب أفضل مدير علاقات عامة في القطاعات السياحية العربية نايف العنزي من هيئة السياحة السعودية، وأفضل ناقل جوي داعم للسياحة العربية والمحلية الطيران العماني، وتوج بلقب أفضل قيادة للهيئات السياحية لعام 2016 عمرو علي، وفاز بلقب أفضل المعالم السياحية العربية “مغارة جعيتا اللبنانية”، ونال جائزة أفضل مدينة عربية سياحية لعام 2016 مدنية مراكش المغربية.. وفاز بالشخصية الحكومية الأولى، الداعمة للسياحة العربية الدكتور خالد السليطي من مركز كتارا الثقافي بقطر، وشخصية العام السياحية الوزير السوداني الدكتور محمد أبوزيد.

وذهبت جائزة أفضل شخصية رائدة في مجال السياحة العربية إلى مهدي بن محمد العبدواني من سلطنة عمان، وجائزة الإعلام الخاصة من مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي إلى موقع إضاءه المصري، وجائزة الإعلام الخاصة لفئة الإعلام الإلكتروني إلى صحيفة الحدث الإلكترونية.

ونال لقب أفضل فندق ملائم للسياحة العربية فندق رويال روز من الإمارات، أما العضو المثالي للعام الثاني على مستوى منسوبي المركز العربي للإعلام السياحي، هو جاسم التنيب من صحيفة الأنباء الكويتية، وفاز بلقب رجل التراث العربي الوزير عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان قابوس سلطان عمان.