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"الشعب الجمهوري" التركي يطعن على الاستفتاء أمام "حقوق الإنسان الأوروبية"
التعديلات الدستورية التركية - اردوغان

"الشعب الجمهوري" التركي يطعن على الاستفتاء أمام "حقوق الإنسان الأوروبية"

الأربعاء، 26 ابريل 2017 06:44 م

أعلن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للطعن على قبول بطاقات الاقتراع الخالية من الدمغة خلال الاستفتاء الذي أجري في 16 أبريل الجاري، على تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية، عن المتحدث باسم الحزب سيلين سايك بوك، اليوم الأربعاء القول “أريد أن أكرر مجددا أننا سنعرض نتيجة الاقتراع على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية”.

وكان مجلس الدولة في تركيا، قد رفض قبول دعوى حزب الشعب الجمهوري بشأن الاستفتاء، مستندا إلى عدم الاختصاص القضائي.

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