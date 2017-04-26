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ننشر مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان
مترو الأنفاق

ننشر مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان

الأربعاء، 26 ابريل 2017 07:19 م

قال مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه تم الانتهاء من جدول تشغيل المترو خلال شهر رمضان الكريم، حيث يبدأ المترو العمل الساعة الخامسة والنصف صباحا.

وأضاف، المصدر، أن آخر قطار يتحرك سيكون في الساعة الثانية بعد منتصف ليل أيام شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن المواعيد الجديدة سيتم العمل بها في اليوم الأول لشهر رمضان الكريم وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

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