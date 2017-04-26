وادي دجلة يفوز بـ 7 مراكز .. ويحسم بطولة الفردي والزوجي تحت 14 سنة لصالحةالأربعاء، 26 ابريل 2017 06:38 م
فاز نادي وادي دجلة بـ 7 مراكز أولى ضمن منافسات بطولة الجمهورية للتنس تصنيف 1، تحت سن (9-10-12-14-16-18ناشئين وناشئات – رجال وسيدات) - أكبر بطولات المجمع الرابع للتنس من حيث التصنيف وإعداد اللاعبين حيث شارك بالبطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة - التي استضافها النادي خلال الفترة من 7 إلى 25 ابريل الجاري بملاعبة بالمعادي ، وبمشاركة نخبة كبيرة من لاعبي المنتخبات الوطنية بمراحل الناشئين والناشئات والعديد من المصنفين الأوائل علي الجمهورية بمراحلهم السنيه المختلفة، من أندية “الأهلي – الصيد – الجزيرة – هليوبوليس - صيد القطامية –الزهور – سماش – المعادي – سموحة - سبورتنج – جزيرة الورد.
حسم لاعبو وادي دجلة 7 مراكز ضمن منافسات البطولة لصالحهم حيث فاز اللاعب كريم إبراهيم بالمركز الأول بمسابقتي فردي وزوجي 14 ناشئين، بينما فازت اللاعبة شيري عياد واصف بالمركز الثالث ضمن منافسات فردي السيدات ، بالإضافة للاعبة دارين حمدي التي حصلت على المركز الثالث بمسابقة فردي 18 ناشئات.
فيما فاز اللاعب عمر مخلوف بالمركز الثالث بمسابقة فردي رجال، وفاز زميلة اللاعب بلال ابراهيم ابو طالب بالمركز الاول بمسابقة فردي 18 ناشئين والثالث مكرر بمسابقة الرجال .
ونظم نادي وادي دجلة المعادي، احتفالية كبرى لتكريم اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالبطولة وتوزيع الجوائز عليهم، وذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري للتنس، والناقد الرياضي حسن المستكاوي رئيس أندية وادي دجلة والكابتن كريم درويش رئيس قطاع الرياضة بأندية وادي دجلة والدكتور أحمد عبد الفتاح مدير النشاط الرياضي بنادي وادي دجلة المعادي. وممثلي مجلس إدارة اتحاد التنس وأعضاء لجنة المسابقات.
من جانبه وصف كريم درويش رئيس قطاع الرياضة بأندية وادي دجلة منافسات البطولة بالقوية لافتا إلى أن جميع اللاعبين الذين شاركوا في المنافسات ابدوا روحا عالية وإصرار كبير على الفوز بالبطولة في مراحلها المختلفة ، مؤكدا على أن بطولة الجمهورية للتنس تحت سن (9-10-12-14-16-18ناشئين وناشئات – رجال وسيدات) تصنيفها رقم (1) بين بطولات المجمع الرابع للتنس نظرا لحجم التنافس الكبير بين اللاعبين المشاركين بها والذي يصل عددهم إلى أكثر 500 لاعب ولاعبة من المصنفين كإبطال للجمهورية ويمثلون اكبر الأندية الرياضية في مصر.
فيما ابدي حسن المستكاوي رئيس النادي سعادته بنجاح وادي دجلة في تنظيم البطولة وخروجها بالمظهر المشرف التي ظهرت عليه مؤكدا أن أندية وادي دجلة تسعى بقوه إلى تحقيق نجاحات كبرى على مستوى جميع الألعاب الرياضية سواء الجماعية أو الفردية، مشيرا إلى أن وادي دجلة يمتلك ذخيرة كبيرة من نجوم المستقبل في لعبة التنس وسوف يستمر النادي في دعمهم وتوفير المناخ الملائم وكافة عوامل النجاح حتى يرتقوا إلى أعلى منصات التتويج في مصر وخارجها.
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