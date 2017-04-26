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سجن 13 إخوانيا 3 سنوات لقطعهم الطريق بالشرقية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سجن 13 إخوانيا 3 سنوات لقطعهم الطريق بالشرقية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 06:33 م

عاقبت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواع أمنية، اليوم، برئاسة المستشار نسيم بيومي، وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب ووليد عبد المنعم وسكرتارية أحمد رزق، فى القضية رقم 26941 جنايات أبوحماد، لسنة 2015، 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المشدد 3 سنوات.

كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت 13 من أعضاء الجماعة، إلى دائرة إرهاب الشرقية، لقطعهم الطريق العام، ولحيازتهم مطبوعات تحريضية ولتحريضهم على العنف وإثارة الشغب وتنظيم مسيرات معادية للدولة ومؤسسات الجيش والشرطة، فضلا عن تمزيق عدد من الافتات بمدخل العاشر.

وفي سياق متصل، شهد محيط مجمع محاكم بلبيس، استنفارا أمنيا مكثفا بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية.

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