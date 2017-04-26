عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لمناقشة خطة العمل الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

حضر الاجتماع اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، وخالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وأكد “حجازي” أن امتحانات الثانوية العامة تعقد هذا العام بنظام دمج ورقة الأسئلة بكراسة الإجابة، وهذا النظام مختلف عما كان متبعًا فى الأعوام السابقة، موجهًا أن هذا الأمر يتطلب ضرورة تكاتف كل الجهود؛ من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على توفير كل الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات.

وأشار “حجازي” إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه بتشكيل لجنة إدارة الأزمات بكل محافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، برئاسة المحافظ، وعضوية كل من: مدير مديرية التربية والتعليم، ومن ينوب عنه، ومدير مديرية الأمن بالمحافظة، أو من ينوب عنه، ومدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، ومدير عام إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم.

وأوضح أن هذه اللجنة ستكون مختصة بوضع تصور، وتقدير للمواقف والأزمات التى تحدث قبل أو أثناء الامتحانات، والعمل على وضع السيناريوهات المختلفة لحلها، ووضع خطط تأمين للجان سير الامتحان من الخارج، وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان من مقر الجهة المسئولة عن الطباعة إلى مراكز التوزيع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، وتقديم الدعم اللازم للجان سير الامتحان من الخارج، إضافة إلى قيام المحافظ المختص بالاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تجهيز صناديق نقل أوراق وكراسات الإجابة، بما يتناسب مع نظام الامتحان بالشكل الجديد، من الجهة التى تقوم بطباعة الأسئلة، إلى مراكز توزيع الأسئلة فى المديريات التعليمية بالمحافظات.

كما تم التأكيد أثناء الاجتماع على تجهيز استراحات المعلمين بما يليق بمكانة المعلم، وتوفير الإمكانات التى تعمل على راحة المعلمين أثناء الامتحانات، وتم التوجيه بعمل تقرير بكل الاستراحات، وتصويرها وتسليمه فى موعد أقصاه منتصف مايو القادم.