انتقد محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، مسئولي مديرية الإسكان بالمحافظة، وشركتي مياه الشرب والكهرباء، بسبب تأخر أعمال التسليم لـ 6 ألاف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي على مستوى المحافظة، نتيجة تأخر تركيب عدادات المياه والكهرباء لتلك الوحدات .

وانتقد المحافظ - خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء - بحضور رؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية، تأخر تنفيذ التكليفات الموجهة بهذا الشأن، لوكيل مديرية الإسكان، خلال اجتماع عقده المحافظ منذ أكثر من 20 يوما، وعدم اتخاذ أي إجراءات تنفيذية حتى الآن.

وبشأن استعدادات استقبال شهر رمضان الكريم، طالب عشماوي، بحصر المجمعات الاستهلاكية التي لا تعمل وحصر منافذ الغرفة التجارية والمنافذ المخصصة لمجمعات “أمان”، كما أعلن أنه سيتم تفعيل قرار تغريم من يقومون برش مياه الشرب في الشوارع وكذلك مراجعة التوزيع الجغرافي للوحدات الصحية وعمل خريطة بتوقيتات للرش للناموس بالرش السائل، فضلا عن البدء في تنفيذ مقترح لإنشاء حضانة متميزة بكل قرية حضانة على مساحة من الأرض كمشروع لمجموعة من الشباب بكل قرية وتخصيص الأرض بقيمة بسيطة .