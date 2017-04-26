وصل إلى القاهرة، مساء الأربعاء، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامى، قادماً بطائرة خاصة من السعودية فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يشارك خلالها فى مؤتمر السلام بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.

كان فى استقبال «العيسى» بصالة 4 والخاصة بالطائرات الخاصة السفير أحمد بن عبدالعزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى الاستقبال بأن أمين عام رابطة العالم الإسلامى سيشارك خلال زيارته لمصر فى بعض الفعاليات أبرزها المشاركة فى «مؤتمر الأزهر العالمي للسلام»، بحضور عدد من القيادات الدينية من أنحاء العالم فى مقدمتهم البابا فرنسيس الثانى بابا الفاتيكان، الذى من المقرر أن يلقى كلمة فى ختام المؤتمر.