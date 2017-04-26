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رئيس الوزراء: سنقيم مصانع جديدة للأدوية لتوفير الدواء
المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

رئيس الوزراء: سنقيم مصانع جديدة للأدوية لتوفير الدواء

الأربعاء، 26 ابريل 2017 06:10 م

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال حول ارتفاع اسعار الدواء خلال الفترة الاخيرة في مصر، إن القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا برفع أسعار مجموعة من الأدوية كان ضروريا، لتشجيع شركات صناعة الدواء على الاستمرار في الانتاج بعد أن تعثرت وكادت توقف إنتاجها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة لإنتاج والمستوردة من الخارج بسبب ارتفاع سعر الدولار.

جاء ذلك خلال جلسة ” مواجهة ارتفاع أسعار السلع ما بين المسئوليات والواجبات للدولة والمجتمع والمواطن”، في إطار فعاليات المؤتمر الدوري للشباب بالإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن رفع اسعار الأدوية أتاح الفرصة لتطوير الشركات للتطوير بعد المواجهة والحل والتعامل مع المشكلة،ومؤكداً أن الحكومة ستقيم في الفترة المقبلة مصانع جديدة مع تطوير المصانع القائمة.

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