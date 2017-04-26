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الفريق محمود حجازى يلتقى قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية
الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية

الفريق محمود حجازى يلتقى قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 06:02 م

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق بحرى كيفن دونجان قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خاصة فى مجالات التدريبات البحرية المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة.

وأكد الفريق محمود حجازى عمق علاقات التعاون العسكرى التى تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد قائد القوات البحرية للقيادة المركزية الأمريكية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين والتى تؤسس لمزيد من التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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