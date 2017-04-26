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رئيس الأركان يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى
الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة المصرية

رئيس الأركان يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى

الأربعاء، 26 ابريل 2017 05:57 م

التقى الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع “ستيوارت جونز ” القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

شهد اللقاء تناولاً لبعض الملفات والقضايا الملحة التى تواجهها منطقة الشرق الأوسط ، وتطورات الأوضاع فى ليبيا ، والجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم لإستكمال الحوار الوطنى بين الأطراف المعنية على الساحة الليبية.

من جانبه أكد الفريق محمود حجازى حرص مصر وسعيها الدائم نحو تسوية الأزمة الليبية ودعم الشعب الليبى الشقيق، بما يدعم إرساء الأمن والإستقرار للحفاظ على وحدة واستقرار الدولة الليبية ومصالح شعبها.

وأكد ستيوارت جونز حرص بلاده على التنسيق والتشاور مع مصر لتعزيز العمل على إيجاد تسوية مناسبة للأزمة الليبية، مشيداً بالجهود السياسية والدبلوماسية المصرية فى هذا الإطار.

وأكد عمق وقوة العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين على نحو يلبى التطلعات والمصالح المشتركة فى العديد من المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير الأمريكى بليبيا.

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