بالفيديو.. القوات السعودية تحبط هجوم زورق حربي تابع للحوثيينالأربعاء، 26 ابريل 2017 05:53 م
نجحت طائرات القوات السعودية، فى إحباط هجوم زورق مفخخ دون قائد، تابعًا لميليشيات الحوثى الانقلابية، بعدما رصدته قوات حرس الحدود فجر اليوم، إثر محاولته التسلل للمياه الإقليمية للمملكة قرب مدينة جازان الجنوبية، والتوجه نحو رصيف ومحطة تكرير منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو بجازان.
وبثت وسائل إعلام سعودية، لقطات فيديو، توثق العملية الاستباقية لقصف الزورق المعادى بالقرب من الشاطئ بعد أن تم تتبعه.
وكشف المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، تفاصيل إحباط تفجير رصيف ومحطة توزيع أرامكو بجازان، مبينا أن الزورق الذى تم اعتراضه كان بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، وتم التعامل معه فى عرض البحر.
وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية، إنه رجال حرس الحدود بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان، تمكنوا من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، حيث تم رصد الزورق عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية، وتزايد سرعته عند دخوله إلى المياه السعودية إلى (34) عقدة بحرية باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية، وعند اعتراضه من قبل دوريات حرس الحدود البحرية، اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلى من بعد، ما اقتضى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقترابه من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري. وبفحص الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية تبيّن أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه فى عرض البحر.
وأضاف المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية :”أن وزارة الداخلية تؤكد بأن قوات حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الإرهابية، والذود عن حدود البلاد البرية والبحرية، وإحباط أى محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها، والعمل جنبا إلى جنب مع زملائهم من منسوبى القوات العسكرية على ذلك وللوصول بمشيئة الله إلى من يقف وراءها من المليشيات الحوثية التى تعمل على تهديد أمن الممرات المائية والمنشآت البحرية بالزوارق المفخخة والألغام البحرية والتعامل مع تهديداتهم بما يدحر عدوانهم”.
وكشف المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، تفاصيل إحباط تفجير رصيف ومحطة توزيع أرامكو بجازان، مبينا أن الزورق الذى تم اعتراضه كان بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، وتم التعامل معه فى عرض البحر.
وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية، إنه رجال حرس الحدود بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان، تمكنوا من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، حيث تم رصد الزورق عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية، وتزايد سرعته عند دخوله إلى المياه السعودية إلى (34) عقدة بحرية باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية، وعند اعتراضه من قبل دوريات حرس الحدود البحرية، اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلى من بعد، ما اقتضى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقترابه من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري. وبفحص الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية تبيّن أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه فى عرض البحر.
وأضاف المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية :”أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن قوات حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الإرهابية، والذود عن حدود البلاد البرية والبحرية، وإحباط أى محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها، والعمل جنبا إلى جنب مع زملائهم من منسوبى القوات العسكرية على ذلك وللوصول بمشيئة الله إلى من يقف وراءها من المليشيات الحوثية التى تعمل على تهديد أمن الممرات المائية والمنشآت البحرية بالزوارق المفخخة والألغام البحرية والتعامل مع تهديداتهم بما يدحر عدوانهم”.
وكشف المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية، تفاصيل إحباط تفجير رصيف ومحطة توزيع أرامكو بجازان، مبينا أن الزورق الذى تم اعتراضه كان بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، وتم التعامل معه فى عرض البحر.
وقال المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية، إنه رجال حرس الحدود بمركز العاشق بقطاع الموسم بمنطقة جازان، تمكنوا من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، حيث تم رصد الزورق عند انطلاقه من إحدى الجزر الصغيرة بالمياه اليمنية، وتزايد سرعته عند دخوله إلى المياه السعودية إلى (34) عقدة بحرية باتجاه رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية، وعند اعتراضه من قبل دوريات حرس الحدود البحرية، اتضح عدم وجود أشخاص على متنه وخضوعه للتحكم الآلى من بعد، ما اقتضى التعامل معه بإطلاق النار على محركاته وتعطيلها قبل اقترابه من هدفه بمسافة ميل ونصف ميل بحري. وبفحص الزورق بالتنسيق مع القوات الملكية البحرية السعودية تبيّن أنه بحالة تشريك كاملة بمواد شديدة الانفجار، حيث تم تأمين الموقع والتعامل معه فى عرض البحر.
وأضاف المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية :”أن وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن قوات حرس الحدود ستكون بالمرصاد لمثل هذه المحاولات الإرهابية، والذود عن حدود البلاد البرية والبحرية، وإحباط أى محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها، والعمل جنبا إلى جنب مع زملائهم من منسوبى القوات العسكرية على ذلك وللوصول بمشيئة الله إلى من يقف وراءها من المليشيات الحوثية التى تعمل على تهديد أمن الممرات المائية والمنشآت البحرية بالزوارق المفخخة والألغام البحرية والتعامل مع تهديداتهم بما يدحر عدوانهم”.
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