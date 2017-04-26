بنك الإمارات دبى الوطنى يشارك بقوة فى فعاليات اليوم العربى للشمول المالىالأربعاء، 26 ابريل 2017 05:33 م
> انتشار فرق البنك بالجامعات والنوادى والمحافظات لتشجيع جميع فئات العملاء على الإنضمام للمنظومة المصرفية
> فتح الحسابات مجاناً للعملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة وبدون حد أدنى لمدة أسبوع يبدأ من 27 أبريل الجارى تحت شعار “حساب لكل مواطن”
فى إطار حرصه على دعم مبادرات البنك المركزى ومساندة الاقتصاد المصرى، يشارك بنك الإمارات دبى الوطنى مصر بقوة فى فعاليات “اليوم العربى للشمول المالى” غداٌ الخميس 27 أبريل.
تستمر فاعليات الإحتفال باليوم العربى للشمول المالى لمدة إسبوع وتتضمن العديد من الإمتيازات والعروض، حيث يقوم بنك الإمارات دبى الوطنى مصر بفتح الحسابات مجاناً للعملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة وبدون حد أدنى لفتح الحساب تشجيعاُ لشعار “حساب لكل مواطن”.
وخلال الأسبوع سيقدم بنك الإمارات دبى الوطنى خدماته وعروضه عن طريق فروعه المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وفرق البنك التى ستنتشر بالجامعات والنوادى وأماكن التجمعات الشبابية، كما سيقوم البنك أيضاً بتنظيم فاعليات بالمحافظات للتوعية بأهمية الشمول المالى وتشجيع المواطنين على فتح حسابات جديدة بالبنك منها الدورات التدريبية المجانية التي سينظمها البنك لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة ولزيادة الوعي المالي المعرفي لديهم علي أن تبدأ الدورة الأولي في 27 أبريل في الصعيد بمحافظة المنيا والثانية بالدلتا في مدينة المنصورة يوم 3 مايو 2017.
صرح رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الأمارات دبي الوطنى مصر فريدريك دي ميلكر “نحن نساند بقوة مبادرة البنك المركزى الرائدة لتحقيق الشمول المالى الذى يحقق العديد من النتائج الإيجابية لنمو الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار المالى، ويصب فى صالح العميل عن طريق طرح المزيد من المنتجات التنافسية التي تناسب جميع فئات المجتمع والاهتمام بشكاوى العملاء والتعامل معها بكل حياديه، وبنك الإمارات دبى الوطنى مصر يرحب بالمنافسة القوية بين البنوك العاملة فى السوق المصرى ويثق فى جودة المنتجات والخدمات المتميزة التى يقدمها وقدرتها على تحقيق رضاء العملاء”.
وأضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الإمارات دبى الوطنى مصر هانى الشامى “تحقيق الشمول المالى ينعكس بالإيجاب على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعطى دفعة قوية لهذا القطاع الهام ونحن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر نقدم باقات متنوعة من منتجاتنا المصرفية التى تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التوسع فى أعمالهم بجانب تقديم نصائح استشارية مجانية تدعم فرص أصحاب هذه المشروعات فى تحقيق المزيد من النجاحات”.
تحقيق الشمول المالى وفتح حسابات بالبنوك يساعد قطاعات واسعة من العملاء مثل اصحاب المشروعات الصغيره و المتوسطه و متناهيه الصغر والمرأه والشباب وغيرهم على الاستفادة من المزايا المتعددة التى يتيحها النظام المصرفى والخدمات المتميزة التى يقدمها بنك الإمارات دبى الوطنى مصر.
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