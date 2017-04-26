الأمم المتحدة : ثلثا ضحايا التعذيب من المهاجرين واللاجئينالأربعاء، 26 ابريل 2017 05:36 م
قالت رئيس صندوق الأمم المتحدة لدعم ضحايا التعذيب “جابي أجويلار “، إن ثلثي ضحايا التعذيب الذين يدعمهم صندوق التبرعات التابع للأمم المتحدة لضحايا التعذيب كل عام والبالغ عددهم حوالى 50 ألف شخص، هم من المهاجرين واللاجئين.
وأضافت “جابي أجويلار “- في بيان اليوم ، الأربعاء، في جنيف - أن هذا الرقم المروع يظهر الحاجة إلى استجابات متخصصة وسريعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتنقلون.
ومن المقرر أن ينطلق منتدى تنظمه الأمم المتحدة بعد غد الجمعة وتفتتحه كيت جليمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يناقش مسألة الانتصاف وإعادة التأهيل لضحايا التعذيب أو ضحايا الهجرة.
وأشارت أجويلار، إلى أن الخبراء المشاركين في المنتدى - والذين يشتملون على ناجين من التعذيب وأطباء نفسيين ومحامين عاملين في المنظمات التي يدعمها الصندوق - سيبحثون الصلة بين التعذيب والهجرة، إضافة إلى أفضل السبل للاستجابة لاحتياجات ضحايا التعذيب في سياق الهجرة.. كما يركز البحث على عرض مشاريع ملموسة لمساعدة ضحايا التعذيب في الهجرة على تلقى الدعم الطبي والقانوني والنفسي والاجتماعي.
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