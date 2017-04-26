وافقت جامعة الإسكندرية على المقترح الذي تقدمت به الباحثة سارّة محمد محمد إسماعيل قويسي بعنوان ” المكان وأبعاده الدلالية في أعمال عمار علي حسن الروائية .. دراسة نقدية” لنيل درجة الدكتوراه في الأدب من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بالجامعة، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور السعيد البيومي الورقي الأستاذ المتفرغ بالكلية.

وتقول الباحثة في مستهل مقترحها “تعد روايات عمار علي حسن من أهم الأعمال السردية على الساحة العربية، فهي تحتوى على تجربة لافتة تمزج بين العالم الصوفي وسحر الخيال والواقع في مزج مدهش”، موضحة أن سبب اختيارها لموضوعها هو أنه “ما زال موضوعا خصبا، ويمكن أن يقدم إضافة جديدة للدرس الأدبي والنقدي على حد السواء”.

وقالت الباحثة أنها سوف تتبع الباحثة في دراستِهِا المنهج الوصفي التحليلي حيثُ تصفُ الظاهرة، وتقومُ بتحليلها تحليلاً نقديا في ضوء مُعطيات النقد الثقافي، وذلك لمحاولة الكشف عن نقاط التحول في معالجة الروائيين للمكان الروائي، ودراسة الاستحضارات المتعددة للمكان الروائي، وتحليل اللغة الفنية وأدواتها، والكشف عن خصوصيتها داخل النص.

وتشمل الدراسة تسع روايات للكاتب هي “بيت السناري” و”باب رزق” و”جبل الطير” و”السلفي” و”سقوط الصمت” و”شجرة العابد” و”زهر الخريف” و”جدران المدى” و”حكاية شمردل”.

وتنطلق الدراسة من إلقاء الضوء على التجربة الرواية لعمار علي حسن، ثم شرح مفهوم المكان ودراساته في الأدب العربي الحديث، وثنائية المكان المفتوح مثل المدينة والأحياء والبحر والصحراء، والمكان المغلق مثل البيت والمقهى والسجن والمعسكر.

وتتناول الدراسة فاعلية المكان الروائي والتشكيل الفني، من خلال تشكيل اللغة الروائية كلغة تفاعلية وشعرية وشعبية محكية، وتشكيل الزمان عبر مفارقاته وتقنيات الاسترجاع فيه، سواء الداخلي أو الخارجي أو المختلط، وتقنية الاستباق بجوانبها الإعلانية والتوقعية، وتقنيات الإيقاع الروائي عبر تشكيل الحدث، وتشكيل الفضاء السردي.

وتتطرق الدراسة إلى أبعاد المكان الروائي الاجتماعية والدينية والنفسية والتاريخية والجمالية، وإلى تقنيات المكان الروائي فتشرح الصورة الوصفية البصرية والسمعية واللمسية والذوقية، ثم موقع الراوي، وإشكالية العلاقة مع المكان والمنظور السردي، ووجهة النظر السنيمائية مثل المونتاج والتزامن والإضاءة والمؤثرات الصوتية.

وتعد هذه هي الرسالة الجامعية السابعة التي تم تسجيلها في أدب عمار علي حسن بجامعات في مصر والجزائر وإيران، وشملت موضوعات متنوعة منها الواقعية السحرية، والخطاب الصوفي، والمكان، وجدل الذات والعالم، والبنية الفنية.