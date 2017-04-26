أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، اليوم الأربعاء، أن أسباب ارتفاع الأسعار جاء بسبب السلوك الاستهلاكي داخل المنازل، والذي يؤثر سلبًا على الأسعار، وأيضا استيراد السلع الأساسية، والتي تؤثر على معدل التضخم .

وقال نائب وزير المالية - خلال جلسة حول مواجهة ارتفاع أسعار السلع في اليوم الثاني لمؤتمر الشاب الدوري بالاسماعيلية - إن مواجهة التضخم يأتي من خلال التحكم في معدلات الإسكان وزيادة الإنتاج من السلع الأساسية ، قائلاً “علينا ضبط الاستهلاك في المواد الغذائية لمواجهة ارتفاع الأسعار ” .

ودعا المواطن المصري إلى ضرورة ضبط استهلاك المواد الغذائية وضرورة التعامل مع كافة العناصر المؤثرة على التضخم ، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت بالفعل إزالة وحل بعض الآثار الاقتصادية .

وأضاف أن الدعم خلال عام (2009 - 2010) كان حوالي 100 مليار جنيه، ولكن في عام (2017 - 2018) تم تخصيص 333 مليار جنيه ، موضحًا أنه في العام الحالي تم تخصيص 70 مليار جنيه للحفاظ على دعم رغيف الخبز.

وعن دعم المعاشات، قال إن دعم صناديق المعاشات ودعم تكافل وكرامة في (2009 2010) وصل 3 ونصف مليار جنيه ، أما في عام (2017 - 2018) تم تخصيص دعم لتكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وصناديق المعاشات بحوالي 78 مليار جنيه، منوهًا بأن الخزانة العامة للدولة تحاول إعادة تخصيص الموارد مرة أخرى لصالح المواطن.