انتقدت الخارجية الألمانية اليوم ، الأربعاء، اعتقال السلطات التركية لما يقرب من ألف شخص على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت بالبلاد العام الماضي.

وأكد متحدث الخارجية الألمانية سباستيان فيشر - حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - أن التحقيق في محاولة الانقلاب لابد أن يلتزم بحكم القانون، وقال “لا نعتقد أن اعتقال ألف شخص بعد تلك الفترة من وقوع الانقلاب هو أمر مناسب حقا”.

وكانت الشرطة التركية أطلقت عمليات متزامنة فى جميع أنحاء البلاد واحتجزت مئات الأشخاص الذين يشتبه فى أن لهم صلات برجل الدين المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن والمتهم من قبل الحكومة بتدبير الانقلاب، غير أنه نفى مرارا تلك الاتهامات.

يذكر أن العلاقات بين البلدين توترت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب عدد من الوقائع ومن بينها احتجاز الصحفي التركي الألماني دينيز يوسيل في اسطنبول.