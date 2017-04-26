تطلق الغرفة التجارية الفرنسية بمصر الملتقي السادس عشر للتوظيف يوم السبت القادم بمقر المعهد الفرنسي بالمنيرة، حيث تلتقي 25 شركة محلية وفرنسية و متعددة الجنسيات براغبي العمل بشكل مباشر.

وصرح بذلك حسن بهنام، مدير عام الغرفة الفرنسية اليوم الأربعاء بأن الغرفة تطلق هذه المبادرة بشكل سنوي لإتاحة الفرصة أمام الشباب من الراغبين في العمل للقاء مسئولي التوظيف بالشركات الكبرى بشكل مباشر، و لكل من يرغب في بدء حياته العملية او يبحث عن وظيفة أفضل أو من يريد تغيير مجال عمله.

وأوضح بهنام أن الغرفة التجارية الفرنسية تنظم هذا الملتقى بالتعاون مع المعهد الفرنسي والجامعة الفرنسية في مصر... لافتا الى ان هذا ملتقي سيتيح فرص عمل في مختلف القطاعات لمئات الخريجين الشباب في مجال الصناعة، الهندسة، البنوك، المالية، التجزئة، النقل، الاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا الحديثة، و عدد أخر من القطاعات.

كما سيسمح الملتقي لكل من الخريجين من الشباب الباحثين عن فرص عمل بالاتصال بسهولة مع أصحاب العمل الذين يبحثون عن الشباب الموهوبين والمؤهلين، ولذلك فهي منصة مثالية تجمع بين الشركات المصرية و الفرنسية من جهة، والقوى العاملة الماهرة من جهة أخرى، مما يساعد الشركات على النمو ويؤثر ايجابياً على تعزيز اقتصاد مصر.