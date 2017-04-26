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هنا الزاهد ترد على شائعات خلافاتها مع محمد رمضان
هنا الزاهد

هنا الزاهد ترد على شائعات خلافاتها مع محمد رمضان

الأربعاء، 26 ابريل 2017 11:24 ص

عبرت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن غضبها الشديد بعد انتشار أخبار حول خلافاتها مع الفنان محمد رمضان والذي تشاركه العرض المسرحي «أهلًا رمضان».

ونفت الفنانة وجود خلاف بينهمابسبب تأخرها عن بروفات المسرحية مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا وجود لها.

هنا الزاهد، كانت قد ردت على هذه الشائعات بنشر صور من حفل عيد ميلاد الفنانة روجينا في كواليس المسرحية والذي تظهر فيه وهي تضحك برفقة رمضان لتؤكد بذلك عدم وجود أي خلاف بينهما.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق الشائعات هنا الزاهد، فقد سبق وربطت بينها وبين الفنان الشاب هشام الجمل بسبب نشر صورهما معًا وهو الأمر الذي نفاه الطرفان أكثر من مرة.

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