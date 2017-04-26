استنكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، السخرية من بعض تصريحاته ومبادرته الخاصة بتوفير مصادر للنفقات لإقامة المشروعات القومية ، وعلى رأسها طلبه بترك “الفكة” فى المعاملات البنكية.

وقال السيسي خلال إحدى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب، بالإسماعيلية،:” لما كنت بقول للشعب مش لازم ناكل كل يوم.. كان يقال شوفوا الراجل بيطلب من شعبه إيه، متسائلا: “هى الناس دي مش مدركة مشاكل بلادها للدرجة دي.. لا حول ولا قوة إلا بالله”.