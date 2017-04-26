تداول رواد مواقع التواصل صورة للمطربة شيرين وجدي مع زوجها إيهاب طلعت وابنتها “عهد” بعد عقد قرانها؛ حيث اندهش الجمهور أن الفنانة لها ابنة في هذا العمر.

حضر حفل عقد القران عدد من الأهل والأصدقاء.

وقد اختفت شيرين وجدي عن الساحة الفنية منذ سنوات، وكان آخر البوماتها منذ عام 2006، ولم تظهر إلا في عزاء والدها منذ عام.

الجمهور لاحظ أن شكل شيرين لم يتغير كثيرا وأنها مازالت تحتفظ بنفس ملامحها الجميلة.

شيرين وجدي هي الزوجة الثانية لإيهاب طلعت والذي تعرض أكثر من مرة لأزمات إنتاجية كان آخرها خروج مسلسله «نوح» من السباق الرمضاني.