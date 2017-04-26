قال الدكتور احمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن منطقة العين السخنة منطقة متكاملة وهى من المناطق الواعدة ذات التنوع الجغرافي والتي تم وضع مخططات مستقبلية لهذه المنطقة لتنميتها بهدف خلق مجتمع متكامل حديث ومتطور .

وأضاف درويش حققت المنطقة خلال العام الأول 2016 تطور ملحوظ في استقطاب صناعات ثقيلة في منطقتها الجنوبية،في حين ستكون المنطقة الشمالية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ،وكانت المدينة الدوائية من أهم الاستثمارات التي تم العمل على وجودها في منطقة السخنة على مساحة 4 مليون متر مربع.

وقال درويش إن موقع المنطقة المميز مع الميناء يمكنها من الوصول المباشر إلى البحر الأحمر والمتوسط والمحيط الهندي،ومع قربها من العاصمة الإدارية والذي سيكون مركزاً للأعمال سيخلق إقبال على المنطقة

كما أضاف أن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة والتي انتهت الهيئة بالفعل من التسويق والتعاقد على مساحة 23 مليون متر، تمثل 6% من المساحة ،بخلاف المشروعات الأخرى والتي انتهت الهيئة من دراستها وفي مراحلها النهائية قدرت بــ 20 مليار جنيه، موضحًا أن المشروعات تتضمن إنشاء مجمع بتروكيماويات ومعمل تكرير بترول ومجمع صناعي لتصنيع الخلايا الشمسية ومجمع مصانع لإنتاج توربينات الرياح، وأيضًا إنشاء محطة طاقة شمسية، بالإضافة إلى تصنيع وقود بديل وجذب صناعة الدراجات البخارية وتصنيع ألواح توربينات الرياح ومنسوجات ومواد غذائية وأجهزة كهربائية، كما تم الاتفاق على إنشاء مدينة لتصنيع الذهب، ومنتجع صحى متكامل ومصانع أدوية وإنتاج المحاليل الطبية. وأكد «درويش» أن الهيئة نجحت فى حل 10 حالات، بعضها يعود إلى عام 2004، كما تم إنهاء تعاقدات على 13.4 مليون متر مربع، وإجراء تسويات بـ130 مليون دولار، بالإضافة إلى تسويات أخرى بـ3.4 مليار جنيه.

من جهة أخرى أشار درويش إلى سير الهيئة في تجهيز المنطقة من خلال استثمارات اجنبية مباشرة في البنية التحتية لتنفيذ محطات الكهرباء وتحلية المياه فى مقابل قيام الشركة ببيع الكهرباء والمياه للمستثمرين بالمنطقة بأسعار منخفضة غير مسبوقة وهو ما يعطى صورة إيجابية للثقة فى الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن المنطقة نجحت في التعاون مع بعض الشركات بالمنطقة وتم عمــل تصميــم كامــل لمنظومــة مجابهــة الســيول، وتم تنفيذهــا بتكلفــة 42 مليــون جنيــه مصــري بالشــراكة مــع شــركة النصــر(9 مليون جنيه )والهيئة الاقتصادية (33 مليون جنيه) وشــركة الســويس للتنميــة الصناعيــة (بمكــون عينــى لعمل مســار للســيول).