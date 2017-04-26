 Moheet on google
الأربعاء 26 ابريل 2017 05:55 مساءً
روابط سريعة
حزب المعارضة بتركيا يطعن على الاستفتاء أمام محكمة أوروبية
اردوغان

حزب المعارضة بتركيا يطعن على الاستفتاء أمام محكمة أوروبية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 05:14 م

قالت متحدثة باسم الحزب المعارض الرئيسى فى تركيا اليوم الأربعاء ، إن الحزب سيتقدم بطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى قرار قبول مظاريف الأصوات غير الممهورة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات فى الاستفتاء الذى أجرى فى 16 أبريل  على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأبلغت سيلين سايك بوك بوك المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهورى الصحفيين فى أنقرة :”أود أن أكرر من جديد أننا سنحيل نتيجة الاستفتاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.”ورفض مجلس الدولة التركى أمس الثلاثاء النظر فى طعن حزب الشعب الجمهورى فى نتيجة الاستفتاء مبررا قراره بأن ذلك لا يقع فى نطاق اختصاصه.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3