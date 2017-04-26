قالت متحدثة باسم الحزب المعارض الرئيسى فى تركيا اليوم الأربعاء ، إن الحزب سيتقدم بطعن إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى قرار قبول مظاريف الأصوات غير الممهورة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات فى الاستفتاء الذى أجرى فى 16 أبريل على توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأبلغت سيلين سايك بوك بوك المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهورى الصحفيين فى أنقرة :”أود أن أكرر من جديد أننا سنحيل نتيجة الاستفتاء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.”ورفض مجلس الدولة التركى أمس الثلاثاء النظر فى طعن حزب الشعب الجمهورى فى نتيجة الاستفتاء مبررا قراره بأن ذلك لا يقع فى نطاق اختصاصه.