أرسلت الكاميرونية ليلى جرجا، مديرة مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالقاهرة، تقريرًا إلى الاتحاد، تدين فيه الحكم الصادر من القضاء الإداري المصري بحل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، وهو ما اعتبرته “تدخلًا حكوميًا يحظره الاتحاد الدولي”.

وقالت جرجا إنها تحذر من تعرض الكرة المصرية لعقوبات من جانب الفيفا، قد تصل إلى تجميد النشاط الكروي كما حدث في مالي.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد حكمت ببطلان انتخابات اتحاد الكرة، التي أُجريت يوم 30 أغسطس الماضي، وبالتالي عدم قانونية مجلس الإدارة الذي أتت به الانتخابات، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وتقدم مجلس الجبلاية باستشكال ضد الحكم أمام القضاء الإداري، وتم تأجيل النظر فيه إلى يوم 21 مايو المقبل، وقدم المجلس طعنًا أيضًا أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أرجأت نظره إلى 14 يونيو المقبل.