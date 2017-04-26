غضب الفنان المصري عادل إمام أثناء حضوره عزاء والدة المخرجين عمرو عرفة وشريف عرفة، الذي أقيم بمسجد عمر مكرم؛ حيث أنه بمجرد وصوله إلى سرادق العزاء تدافع حوله عدد كبير من المصورين، فحاول أحد الأشخاص إبعادهم قائلا: “براحة يا جماعة ده راجل كبير”.

هذه الكلمة أغضبت الفنان المصري بشدة، ورد غاضبا، بقوله: “مين ده اللي راجل كبير؟!”.

وكان عزاء والدة عمرو وشريف عرفة قد شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز والفنانة روبي والفنانة ميرفت أمين والفنانة رجاء الجداوي، والإعلامي محمود سعد، والإعلامي عمرو الليثي، وغيرهم.