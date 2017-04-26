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الأربعاء 26 ابريل 2017 05:55 مساءً
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محافظ سوهاج: لجنة لمعاينة مرسى متحف المحافظة للتأكد من استيفائه للضوابط
دكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج

محافظ سوهاج: لجنة لمعاينة مرسى متحف المحافظة للتأكد من استيفائه للضوابط

الأربعاء، 26 ابريل 2017 04:57 م
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قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن لجنة فنية قامت اليوم الأربعاء بمعاينة مرسى متحف سوهاج على النيل للتأكد من استيفائه للضوابط والشروط اللازمة، في إطار خطة المحافظة لإستكمال الأعمال بالمتحف تمهيدا لإفتتاحه في أقرب وقت.

وأوضح المحافظ -فى تصريح صحفي- أن اللجنة تشكلت من المسطحات المائية والحماية المدنية وحماية النيل والري وحي شرق مدينة سوهاج وإدارتي المتابعة الميدانية والسياحة بديوان عام المحافظة.

ولفت إلى أن اللجنة أكدت فى تقريرها أن المرسى صالح للاستخدام من الناحية الإنشائية مع ضرورة مراعاة توافر الاشتراطات البيئية من صرف مخلفات الفنادق العائمة على شبكة المجاري العمومية بمدينة سوهاج ومراعاة إجراءات النقل النهرى الخاصة بالوحدات النهرية والفنادق العائمة وتوافر إشتراطات الحماية المدنية الخاصة بتأمين المرسى ضد إخطار الحريق.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة حتى يكون المرسى جاهزا تماما لإستقبال الفنادق العائمة والأفواج السياحية كخطوة هامة فى طريق استكمال الأعمال بالمتحف تمهيدا لافتتاحه.

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