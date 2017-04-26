أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن العقدين الآخيرين كانا عقدين من النجاح بعد أن أصبحت جميع البلدان تقريبا طرفا فى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، كما ساعدت المنظمة فى القضاء على معظم المخزونات المعلنة فى العالم، محذرا من أن هذا التقدم رغم ذلك هو تحت التهديد.

وقال جوتيريش - فى رسالة وجهها اليوم /الأربعاء/ بمناسبة مرور 20 عاما على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية ومنظمة حظر هذه الأسلحة - “إن المتحاربين فى الشرق الأوسط يخالفون القاعدة ضد الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلي أن الهجوم الأخير فى سوريا كان تذكرة مروعة بالمخاطر من هذه النوعية من السلاح، مشددا على أنه لا يمكن الإفلات من العقاب على هذه الجرائم”.

وأعرب عن أمله فى أن تدعم جميع الدول بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى سوريا وآليتها المشتركة للتحقيق مع الأمم المتحدة، مضيفا أن مناسبة مرور 20 عاما على معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية تدعو إلى تجديد العزم من الجميع على إرسال هذة الأسلحة الشيطانية إلى صفحات التاريخ.