كد الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتوفير جميع احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك, مشيرًا إلى أن غلاء الأسعار في اتجاهه للحل في مايو المقبل.

وأضاف” السيسي” خلال حواره اليوم مع الشباب في المؤتمر الوطني الثالث والمنعقد بالإسماعيلية، إن مصير البلاد في يد شعبها، نافيا أي محاولات للتدخل في الشئون الداخلية للبلاد أو العبث بمقدرات الوطن من قبل دول خارجية.