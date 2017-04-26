فضحت دولة كندا المؤامرة التى تتزعمها دولة قطر فى الشرق الأوسط، ونشرت صحيفة “تورنتو ستار” واحدة من أكبر الصحف الكندية مقالًا كاملًا تحت عنوان “قطر دولة راعية للإرهاب”، تضمن عدد من المحاور الهامة حول علاقة قطر بدعم الإرهاب وتمويله فى كثير من الدول، وأكدت الصحيفة على أنه حان الوقت لوضع قطر على رأس قائمة الدول الراعية للإرهاب خاصة بعد إعلان وزير الدفاع الأمريكى أن إيران دولة راعية للإرهاب... وفقًا لما نشر في الصحيفة.

وأكدت الصحيفة الكندية، أن هناك أسماء لبعض القطريين المدرجين على قوائم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويقيمون فى قطر بكل حرية ومازالت حساباتهم الشخصية على تويتر تعمل حتى اللحظة.

وأشارت الصحيفة الكندية، إلى أن شقيق مستشار الأمير الحالى المدعو عبد العزيز العطية سبق القبض عليه فى لبنان بتهمة تمويل الإرهاب “جبهة النصرة”، كما تسعى قطر إعطاء شرعية لجماعة طالبان بعد فتح مكتب لها فى الدوحة، كما لفتت إلى وجود تصريحات لمسئولين أوربيين حول دور قطر فى دعم الإرهاب، مشيرة إلى أن زينة بن لادن زوجة عمر بن لادن تقيم فى قطر كما أن الإرهابى حمزة بن لادن يتواجد حاليا فى قطر وهو مطلوب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.