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"النواب" يفوض مكتبه في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات حول الهجرة غير الشرعية وأمراض الصيف
البرلمان المصري

"النواب" يفوض مكتبه في تحديد موعد مناقشة 9 طلبات حول الهجرة غير الشرعية وأمراض الصيف

الأربعاء، 26 ابريل 2017 04:46 م
أ ش أ

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، على تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية البحيرات من التعدي عليها، ومواجهة أمراض الصيف خاصة المعدية.

وقال عبد العال - خلال الجلسة - “إنه يتم تفويض مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة لكل طلب من طلبات المناقشة العامة، مع مراعاة ضم طلبات المناقشة المرتبطة بها لتكون مناقشتها في موعد واحد”.

وتدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن: الانتهاء من المخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية، خاصة بمحافظة الوادي الجديد، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية البحيرات من التعدي عليها، وأثر ذلك على النهوض بالثروة السمكية، وتأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، خاصة في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وضعف وصول مياه الشرب للمواطنين، فضلا عن عدم صلاحيتها خاصة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كما تدور طلبات المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن: النهوض بمحصول القطن، ومواجهة أمراض الصيف خاصة المعدية نتيجة لعدم تغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية في جميع المحافظات، وإعادة تشغيل بعض الشركات التي صدرت أحكاما قضائية بعودتها إلى الدولة، خاصة شركة النصر لصناعة المراجل البخارية، وتطوير أسطول الصيد المصري بعد أن أدى تهالكه إلى انخفاض كمية الأسماك وزيادة أسعارها في الأسواق.

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