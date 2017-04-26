ردت الفنانة حورية فرغلي على السخرية منها مؤخرا بعد ظهورها في عدد من البرامج.

وكتبت حورية على صفحتها على موقع “الفيس بوك”: “لم اختار ان أكون بطلة العرب في قفز الحواجز وأصبح فارسه العرب ولَم اختار ان أكون ملكه جمال ولَم اختار ان أكون ممثله...... في كل مجال أنا نجحت فيها كنت بلاقي تشجيع و تقدير”.

وأضافت: “لكن الظاهر ان وجودي في الوسط الفني غير مرغوب في وجودي في هذا المجال مهما عملت وتعبت لتصوير أفلام ومسلسلات لكي يستمتع به الجمهور لأكن للأسف لم اجد سوي الكلام الجارح وأني أصبحت مشوه بسبب بطوله كنت رافعة فيها علم مصر”.

وطالبت جمهورها بإعطائها رأيهم في اعتزالها التمثيل من عدمه، حيث قالت: “واذا شاف اَي حد أني لا اصلح للتمثيل ياريت اعرفك من جمهوري لو يحبو أني اعتزل ولالا”.

يذكر أن حورية فرغلي قد أجرت الكثير من عمليات التجميل في أنفها، بعد أن تعرضت لكسر بها إثر حادث سقوط من فوق حصانها، فقام أحد الأطباء بإزالة عظام أنفها بالكامل مما تسبب لها في الكثير من المشاكل الصحية، التي اضطرتها لإجراء الكثير من العمليات الجراحية بها.