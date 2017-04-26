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اليابان تتأهب تحسبا لأي تحركات استفزازية كورية شمالية
كوريا الشمالية تجري مناورة ضخمة بالذخيرة الحية

اليابان تتأهب تحسبا لأي تحركات استفزازية كورية شمالية

الأربعاء، 26 ابريل 2017 04:40 م

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأربعاء، أن الحكومة اليابانية تواصل البقاء على درجة عالية من التأهب حيث ترى أنه مازال هناك احتمال لقيام كوريا الشمالية بتحركات استفزازية أخرى.

ونقلت الإذاعة عن مدير مكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية كينجي كاناسوجي قوله: “إن اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقوا على أن أي استفزاز تقوم به كوريا الشمالية هو أمر غير مقبول، أيا كان مستواه”.

وأشار مسؤول آخر - وفقًا للإذاعة - إلى أن كوريا الشمالية تتعرض حاليا إلى درجة غير مسبوقة من الضغط حيث أرسلت القوات الأمريكية حاملة الطائرات “يو إس إس كارل فينسون” والغواصة “يو إس إس ميتشجان” العاملة بالطاقة النووية والمزودة بصواريخ موجهة إلى المياه حول شبه الجزيرة الكورية.

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