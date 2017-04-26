وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على التعديل رقم (1) لاتفاق المنحة الموقع بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تمويل جزء من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو.

وتهدف المنحة إلى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بشكل يعمل على تحسين وتأمين الوصول لطاقة نظيفة وبجودة عالية وتحسين جودة الحياة من خلال توصيل شبكة الغاز الطبيعى لعدد كبير من الوحدات والمناطق الفقيرة والمهمشة فضلا عن دعم واصلاح منظومة الغاز لضمان سياسة مستدامة للطاقة.