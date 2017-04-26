تتعاون بتلكو، المزود لخدمات الاتصالات الرقمية في البحرين، مع برينك “Brinc” حاضنة إنترنت الأشياء، لإطلاق مركزها الجديد في منطقة الشرق الأوسط، والمسمى مركز برينك بتلكو لإنترنت الأشياء.

وستتخذ برينك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها في المنطقة، وستقدم باقات البرامج والخدمات المصممة بحسب احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال من إنترنت الأشياء الذي يسعون إلى حلول سريعة والتدرب على كيفية بناء شركات وأعمال ناجحة.

وأُبرمت الصفقة لتدشين مركز برينك-بتلكو لإنترنت الأشياء، خلال مراسم التوقيع التي عُقدت في مقر الشركة الرئيسي وبمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين المهندسة منى الهاشمي، ومديرالتطوير ورئيس برينك (مينا)، ياسين أبو داوود.

بهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين المهندسة منى الهاشمي: “تأتي هذه الشراكة بالتوافق مع استراتيجية بتلكو البحرين من أجل تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي وبالخصوص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.”

وأضافت: “من الضروري أن تؤسس مملكة البحرين قاعدة أساس راسخة تدعم رواد الأعمال، وتقدم لهم الخبرات اللازمة والمعرفة والمعلومات للسعي وراء أفكار جديدة ومبتكرة. واحتلت المملكة المركز الثامن والعشرين ضمن مؤشر الجاهزية الشبكية على مستوى دول العالم وفق مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2016. كما أن 70% من موظفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هم من المواطنين، وقد حققت البحرين أعلى مستوى من التطور في المنطقة وفق مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي، ما يعني أن البحرين توفر البيئة المثالية لاختبار أحدث التقنيات والأفكار التكنولوجية.”

من جانبه، قال رئيس وحدة التسويق بشركة بتلكو البحرين، مايك ستانفورد: “تمتلك البحرين مجموعة كبيرة من الكوادر المحلية الموهوبة التي تستحق الحصول على فرصة للتطور والنمو و تقديم الأجهزة المبتكرة وفق متطلبات سوق التكنولوجيا العالمي الحالية.”

وأضاف: “نتطلع لترسيخ هذه الشراكة التي ستشكل أرض خصبة ليس للمواهب المحلية فحسب بل من مختلف دول الشرق الأوسط المهتمين في إحداث ثورة في القطاع من خلال ابتكار أجهزة إنترنت الأشياء الجديدة المناسبة للمستهلكين في السوق العالمية.”

ستوفر برينك (مينا) فرص غير مسبوقة للشركات الناشئة في المنطقة بالإضافة إلى الحصول على الإرشاد والتوجيه في مجالات تصميم المنتجات والتطوير، والتصنيع و الظهور أمام المستثمرين من الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال برنامج واحد ومتكامل فضلاً عن تقديم تجربة ميدانية وعملية في مجالي تصنيع وتوزيع المنتجات.

من جانبه قال ياسين أبو داوود، مدير عمليات التوزيع التجاري في برينك “Brinc”: “يسعدنا إقامة مقر Brinc الرئيسي في مملكة البحرين التي أظهرت التزامًا كبيرًا في سبيل تهيئة بنية تحتية عالمية المستوى تمكن رواد الأعمال من النمو أكثر واتخاذ مكانة رائدة ومتميزة إقليميًا.”

وأضاف: “من خلال التعاون مع مقدمي الحلول المبتكرة مثل بتلكو، نسعى إلى توسيع نطاق البرامج الشاملة التي نقدمها والخدمات المصممة خصيصًا لشركات الناشئة المتخصصة في الأجهزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول التصنيع في الصين مع مصنعي الأجهزة في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال تمكين المواهب الإقليمية من الوصول إلى مصادر والمعلومات حول صناعة النماذج الأولية المنحصرة تواجدها على آسيا فقط، والربط بينهم من المصنعين في الصين للاستفادة من التطورات التكنولوجيات في تحسين المنتجات.”

وحتى اللحظة دعمت برينك مئات أصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، واستثمرت في دعم أكثر من 30 شركة ناشئة ، وتمتلك محفظة حققت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي بفضل تمويلها للمشاريع و وتشحن منتجاتها إلى مئات المتاجر حول أنحاء العالم.

ستنطلق برامج حاضنة برينك (مينا) من مركز برينك-بتلكو لإنترنت الأشياء بحلول الربع الثالث من 2017، وسيكون مقرها في مركز بتلكو التجاري في قلب العاصمة المنامة التي تتنامى مكانتها كمركز للابتكار التكنولوجي.