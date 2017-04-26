إطلاق أول حاضنة للأجهزة التقنية في منطقة الشرق الأوسطالأربعاء، 26 ابريل 2017 04:40 م
تتعاون بتلكو، المزود لخدمات الاتصالات الرقمية في البحرين، مع برينك “Brinc” حاضنة إنترنت الأشياء، لإطلاق مركزها الجديد في منطقة الشرق الأوسط، والمسمى مركز برينك بتلكو لإنترنت الأشياء.
وستتخذ برينك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها في المنطقة، وستقدم باقات البرامج والخدمات المصممة بحسب احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال من إنترنت الأشياء الذي يسعون إلى حلول سريعة والتدرب على كيفية بناء شركات وأعمال ناجحة.
وأُبرمت الصفقة لتدشين مركز برينك-بتلكو لإنترنت الأشياء، خلال مراسم التوقيع التي عُقدت في مقر الشركة الرئيسي وبمشاركة كل من الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين المهندسة منى الهاشمي، ومديرالتطوير ورئيس برينك (مينا)، ياسين أبو داوود.
بهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو البحرين المهندسة منى الهاشمي: “تأتي هذه الشراكة بالتوافق مع استراتيجية بتلكو البحرين من أجل تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي وبالخصوص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.”
وأضافت: “من الضروري أن تؤسس مملكة البحرين قاعدة أساس راسخة تدعم رواد الأعمال، وتقدم لهم الخبرات اللازمة والمعرفة والمعلومات للسعي وراء أفكار جديدة ومبتكرة. واحتلت المملكة المركز الثامن والعشرين ضمن مؤشر الجاهزية الشبكية على مستوى دول العالم وفق مؤشر الجاهزية الشبكية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2016. كما أن 70% من موظفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في هم من المواطنين، وقد حققت البحرين أعلى مستوى من التطور في المنطقة وفق مؤشر الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي، ما يعني أن البحرين توفر البيئة المثالية لاختبار أحدث التقنيات والأفكار التكنولوجية.”
من جانبه، قال رئيس وحدة التسويق بشركة بتلكو البحرين، مايك ستانفورد: “تمتلك البحرين مجموعة كبيرة من الكوادر المحلية الموهوبة التي تستحق الحصول على فرصة للتطور والنمو و تقديم الأجهزة المبتكرة وفق متطلبات سوق التكنولوجيا العالمي الحالية.”
وأضاف: “نتطلع لترسيخ هذه الشراكة التي ستشكل أرض خصبة ليس للمواهب المحلية فحسب بل من مختلف دول الشرق الأوسط المهتمين في إحداث ثورة في القطاع من خلال ابتكار أجهزة إنترنت الأشياء الجديدة المناسبة للمستهلكين في السوق العالمية.”
ستوفر برينك (مينا) فرص غير مسبوقة للشركات الناشئة في المنطقة بالإضافة إلى الحصول على الإرشاد والتوجيه في مجالات تصميم المنتجات والتطوير، والتصنيع و الظهور أمام المستثمرين من الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال برنامج واحد ومتكامل فضلاً عن تقديم تجربة ميدانية وعملية في مجالي تصنيع وتوزيع المنتجات.
من جانبه قال ياسين أبو داوود، مدير عمليات التوزيع التجاري في برينك “Brinc”: “يسعدنا إقامة مقر Brinc الرئيسي في مملكة البحرين التي أظهرت التزامًا كبيرًا في سبيل تهيئة بنية تحتية عالمية المستوى تمكن رواد الأعمال من النمو أكثر واتخاذ مكانة رائدة ومتميزة إقليميًا.”
وأضاف: “من خلال التعاون مع مقدمي الحلول المبتكرة مثل بتلكو، نسعى إلى توسيع نطاق البرامج الشاملة التي نقدمها والخدمات المصممة خصيصًا لشركات الناشئة المتخصصة في الأجهزة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول التصنيع في الصين مع مصنعي الأجهزة في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال تمكين المواهب الإقليمية من الوصول إلى مصادر والمعلومات حول صناعة النماذج الأولية المنحصرة تواجدها على آسيا فقط، والربط بينهم من المصنعين في الصين للاستفادة من التطورات التكنولوجيات في تحسين المنتجات.”
وحتى اللحظة دعمت برينك مئات أصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، واستثمرت في دعم أكثر من 30 شركة ناشئة ، وتمتلك محفظة حققت أكثر من 18 مليون دولار أمريكي بفضل تمويلها للمشاريع و وتشحن منتجاتها إلى مئات المتاجر حول أنحاء العالم.
ستنطلق برامج حاضنة برينك (مينا) من مركز برينك-بتلكو لإنترنت الأشياء بحلول الربع الثالث من 2017، وسيكون مقرها في مركز بتلكو التجاري في قلب العاصمة المنامة التي تتنامى مكانتها كمركز للابتكار التكنولوجي.
-
تأجيل دعوى حل الجبلاية لـ 14 يونيو
قررت المحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن المقام من هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل ...Wed, 26 Apr 2017 11:49:28 GMT
-
الصحة العالمية: توفير أول لقاح في العالم ضد الملاريا بحلول 2018
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد مرض الملاريا سيكون متاحا بحلول العام 2018، حيث سيكون قادرا على إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح البشرية. ومن المقرر أن يبدأ ...Wed, 26 Apr 2017 12:22:45 GMT
-
إصابة 5 أشخاص في حادث «تصادم» بكفر الشيخ
أعلن مرفق إسعاف كفر الشيخ، إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى قبالة قرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ على طريق كفر الشيخ - الحامول. ونقلت سيارات الإسعاف ...Wed, 26 Apr 2017 06:58:17 GMT
-
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1438 هجريا
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية. يذكر أن المعهد القومى ...Wed, 26 Apr 2017 08:02:49 GMT
-
السيسي: إنشاء «نفق» موازي للشهيد أحمد حمدي
وأكد السيسي، في كلمته خلال “مؤتمر الشباب”، المنعقد في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، على أن مصر تمتلك فرصة كبيرة، لجذب مزيد من الاستثمارات، بمحور القناة. وفي سياق ...Wed, 26 Apr 2017 11:13:23 GMT
-
تأجيل مناقشة اقتراح تطبيق «الخدمة المدنية» على جميع العاملين
ررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والى، لتعديل ...Wed, 26 Apr 2017 11:45:52 GMT
-
مميش: «مجتمع عمراني» بمحيط قناة السويس
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن الشباب يمثل 60% من تعداد الشعب المصري، ومن حقهم الحصول على فرصة عمل، موضحا أن إنشاء محور تنمية قناة السويس كان ضروريا ...Wed, 26 Apr 2017 11:07:17 GMT
-
بالصور.. مقتل شرطي في إطلاق نار أمام «مترو فيصل»
من جهته، قال مصدر أمني، إن مساعد شرطة “حجاج سيد محمد”، من قوة شرطة النقل والمواصلات، أُصيب بـ3 طاقات نارية، أثناء إنهاء خدمته بالمحطة، وذهابه إلى منزله، ما أسفر عن ...Wed, 26 Apr 2017 08:41:01 GMT
-
ترامب: مجازر الأرمن إحدى أسوأ الفظائع بالقرن العشرين
أثار الرئيس الأمريكي غضب تركيا عبر انتقاده لمجازر الأرمن بأنها “إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتكبت في القرن العشرين”، لكن دون وصفها بـ”الإبادة الجماعية”. ...Tue, 25 Apr 2017 10:13:09 GMT