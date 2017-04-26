روسيا تنشر منظومة دفاع جوي لتغطية كامل أجواء سورياالأربعاء، 26 ابريل 2017 04:36 م
أعلنت موسكو أنها نشرت منظومة دفاع جوي روسية في سوريا لتغطية كامل أجوائها .
وصرح رئيس هيئة العمليات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الفريق أول سيرجي رودسكوي اليوم /الأربعاء/ بأن روسيا سحبت نحو نصف مقاتلاتها التي كانت متمركزة في قاعدة حميميم بسوريا .
وقال رودسكوي - متحدثا في مؤتمر موسكو الدولي السادس للأمن والدفاع - “إن عدد الجماعات الإرهابية في سوريا انخفض، ما سمح لنا بإخراج ما يقرب من نصف الطائرات المتمركزة في القاعدة الجوية في (حميميم)”.
وأضاف: 207 مجموعات مسلحة أعلنت عن التزامها بنظام وقف إطلاق النار في سوريا، مشيرا إلى أن عدد المجموعات التي تنضم للهدنة يتزايد.
وأشار رودسكوي إلى أن مسلحي داعش والنصرة يقاومون بشراسة في سوريا، مستعرضين استعدادهم لحرب طويلة الأمد.
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